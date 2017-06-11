Мэй заверила Меркель, что права граждан ЕС обсудят на ранней стадии переговоров по Brexit

ЛОНДОН, 11 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заверила канцлера ФРГ Ангелу Меркель, что права граждан Евросоюза, проживающих в Соединенном Королевстве, и британцев в ЕС будут обсуждать на ранней стадии переговоров по Brexit. Об этом сообщила в субботу канцелярия британского премьера по итогам ее переговоров с Меркель.

"Премьер-министр подтвердила свое намерение начать переговоры по Brexit в ближайшие пару недель, мы будем пытаться добиться на ранней стадии взаимовыгодного соглашения по правам граждан ЕС и проживающих за рубежом британцев", - отмечается в коммюнике, поступившем в ТАСС.

Телефонный разговор двух лидеров состоялся по инициативе Меркель, которая поздравила Мэй с переизбранием.

Консервативная партия одержала победу на парламентских выборах, но она утратила правящее большинство в Вестминстере. Тори смогли получить 318 мест в 650-местной Палате общин, утратив право на самостоятельное формирование правительства, для которого необходимо иметь парламентское большинство в 326 мест.