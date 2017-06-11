Граждане государств, разорвавших отношения с Катаром, смогут остаться в стране

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Власти Катара разрешили гражданам и подданным государств, разорвавших с ним дипломатические отношения, остаться на территории страны в соответствии с действующим законодательством. Об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные Информационного агентства Катара (QNA).

По информации QNA, катарское МВД заявило, что Доха не планирует менять политику в отношении граждан и подданных "братских и дружественных государств, которые разорвали или понизили уровень дипотношений в результате вредоносных и враждебных кампаний, направленных против Катара". Сайт самого QNA не доступен.

В конце мая на сайте QNA был опубликован текст, приписываемый эмиру Катара шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани, в котором, в частности, назвал Иран "гарантом стабильности в регионе". Позднее в катарском МИД заявили о факте взлома официальной страницы агентства, подтвердив недостоверность размещенной там информации.

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Катаром, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания и Джибути понизили уровень своего диппредставительства.