Мэй обсудила с североирландскими юнионистами детали соглашения о поддержке в парламенте

ЛОНДОН, 11 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обсудила с представителями Демократической юнионистской партии (ДЮП) Северной Ирландии вопрос заключения соглашения, которое позволит правящей Консервативной партии иметь большинство в Палате общин британского парламента. Об этом говорится в заявлении канцелярии премьера, поступившем в ТАСС.

"Премьер-министр провел сегодня вечером (10 июня - прим. ТАСС) разговор с ДЮП для того, чтобы обсудить заключение сделки о доверии и поддержки к тому моменту, как парламент начнет действовать на следующей неделе", - говорится в сообщении.

"Мы будем приветствовать согласование любой подобной сделки, так как она обеспечит стабильность и ясность, в которой вся страна нуждается в тот момент, когда мы начинаем переговоры по Brexit и на последующих этапах", - заявили в канцелярии премьера, обещав распространить детали соглашения, как только они станут известны.

Ранее ДЮП сообщила о том, что одобрила основные положения соглашения о поддержке Консервативной партии в парламенте Великобритании. Британские консерваторы одержали победу на состоявшихся в четверг в Великобритании досрочных всеобщих выборах, но потеряли парламентское большинство. Тори смогли получить 318 мест в 650-местной Палате общин, утратив право на самостоятельное формирование правительства, для которого необходимо минимум 326 мест.

Мэй в субботу отправила в Белфаст переговорную группу для обсуждения деталей союза между Консервативной партией и ДЮП. Таким образом консерваторы реализовывают сценарий создания правительства меньшинства при парламентской поддержке 10 депутатов от ДЮП.