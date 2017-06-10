Тереза Мэй удержалась в кресле премьера Великобритании

ЛОНДОН, 10 июня. /Корр. ТАСС Игорь Броварник, Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Глава британской Консервативной партии Тереза Мэй удержалась в кресле премьер-министра Соединенного Королевства. Произошло это несмотря на то, что тори потеряли парламентское большинство в Палате общин из-за ошибок, допущенных во время избирательной кампании, и недооценки сил оппонентов.

Королева Елизавета II поручила Мэй сформировать кабинет министров, чем та сразу и занялась. К вечеру пятницы поступило подтверждение о сохранении должностей за всеми ключевыми министрами. Тем не менее, пока не ясно, как долго этот кабмин сможет просуществовать.

Brexit и Союз с ДЮП

По итогам голосования в четверг консерваторам не хватило восьми депутатских мандатов в 650-местной Палате общин для того, чтобы сформировать правительство без оглядки на другие политические силы. В такой ситуации Мэй решила пойти по пути создания правительства меньшинства, заручившись поддержкой Демократической юнионистской партии (ДЮП) Северной Ирландии. Завоеванные их депутатами 10 мест стали тем небольшим, но важным вкладом в копилку консерваторов, записавших на свой счет 318 депутатских мандатов. Без этой поддержки Мэй не смогла бы просто так вернуться на Даунинг-стрит.

"Стране как никогда нужна определенность. Получив по итогам всеобщих выборов больше всех голосов и больше всех мест (в парламенте), очевидно, что только у Консервативной партии и ДЮП есть законная возможность обеспечить эту определенность большинством в Палате общин", - сказала Мэй.

"Наши партии за последние многие годы наладили прочное сотрудничество, что дает мне уверенность, что мы продолжим работать вместе в интересах всего Соединенного Королевства", - добавила британский премьер.

Мэй сразу дала понять, что ее приоритетом станут переговоры по выходу страны из состава ЕС, дата фактического начала которых намечена на 19 июня.

"Теперь я сформирую правительство, которое сможет обеспечить определенность и повести Великобританию вперед. Это правительство будет вести страну вперед через критически важный этап переговоров по Brexit, которые начнутся всего через 10 дней", - сказала Мэй. При этом премьер-министр подчеркнула, что она добьется прекращения членства страны в Евросоюзе. "Мы выполним волю британского народа и выведем Великобританию из состава ЕС", - пообещала она.

"В течение ближайших пяти лет мы будем строить страну, в которой ни одна община не останется в стороне", - добавила Мэй.

Реакция из Белфаста

Поддержки от североирландских юнионистов долго ждать не пришлось. "Премьер-министр переговорила со мной этим утром, и мы начнем обсуждение с консерваторами, чтобы изучить, как будет возможно обеспечить стабильность для нашей страны в это время больших вызовов", - сказала первый министр Северной Ирландии Арлин Фостер. "Вчерашние всеобщие выборы действительно оказались историческими. ДЮП достигла лучшего результата в своей истории", - добавила она.

Фостер также назвала итоги состоявшихся досрочных парламентских выборов "важным результатом" для союза Белфаста и Лондона.

Впрочем, Фостер затронула одну очень важную тему, сходу обозначив свои "красные линии" в отношениях с консерваторами. "Никто не хочет "жесткого" Brexit", - сказала она, и эта невинная на первый взгляд фраза продемонстрировала, сколь сложной оказалась ситуация для Мэй.

Дело в том, что, объявив семь недель назад о проведении досрочных парламентских выборов, лидер консерваторов намеревалась добиться дополнительно от 70 до 100 депутатских мандатов к уже имевшимся у нее 330, чтобы затем бескомпромиссно вести переговоры с Брюсселем. О том, что правительство не исключает варианта "жесткого" Brexit, Мэй заявляла неоднократно. В итоге, однако, все вышло совсем иначе.

Не исключено, что давление на премьера теперь будет возрастать не только стороны новых союзников, но и собственной партии. Среди консерваторов немало противников "жесткого" Brexit, и ослабление позиций главы кабмина играет им на руку.

Ключевые министры сохранили свои посты

Тем временем СМИ стали распространять слухи о возможных изменениях в правительстве. Например, звучало предположение, что глава МИД Борис Джонсон может получить повышение и занять вновь созданный пост заместителя главы правительства. Также поступала информация, что своей должности может лишиться министр финансов Филип Хаммонд. Политик, побывавший почти на всех ключевых постах в правительстве, кроме, собственно, премьерского, является для Мэй слишком опасным тяжеловесом в высших эшелонах власти.

Пресса выдвигала предположение, что Хаммонда, чье последнее бюджетное послание вызвало критику со стороны премьера, на должности канцлера казначейства может сменить глава МВД Эмбер Радд. Однако минувшей ночью стало ясно, что такая перспектива является маловероятной. Радд с огромным трудом, и только после пересчета избирательных бюллетеней, обеспечила себе победу на выборах в своем округе, опередив ближайшего преследователя всего на 346 голосов. Согласно негласному правилу парламентской демократии, ключевой министр, и уж тем более канцлер казначейства, должен пользоваться надежной поддержкой со стороны избирателей.

Конец всем слухам и прогнозам был положен после того, как премьерская канцелярия на Даунинг-стрит объявила о том, что все ключевые министры прежнего кабинета под руководством Терезы Мэй сохранят за собой посты в новом правительстве. Среди тех, кто остался на своих должностях, были названы министр финансов Филип Хаммонд, глава МИД Борис Джонсон, министр обороны Майкл Фэллон, глава МВД Эмбер Радд и министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис.

Скептицизм экспертов

Эксперты, между тем, с немалой долей скептицизма оценивают политические перспективы кабинета тори после состоявшихся выборов. Так, британский политолог, главный редактор журнала Politics First Маркус Пападопулос высказал в беседе с корр. ТАСС мнение, что правительство меньшинства под руководством Консервативной партии не сможет продержаться полный парламентский цикл длиною в пять лет.

"Консерваторы не смогли достигнуть поставленной цели, ради которой они инициировали проведение досрочных всеобщих выборов. Теперь они пытаются сформировать правительство меньшинства, которое не обеспечит Великобритании сильное и надежное руководство. Я думаю, что оно, возможно, продержится ближайшие две недели. Крайне сложно поверить в то, что правительство Терезы Мэй сможет выстоять в течение следующих пяти лет", - сказал британский эксперт.

По словам Пападопулоса, в сложившейся политической ситуации наиболее вероятны два сценария. "Первый из них предусматривает распад правительства, после чего будут созваны новые всеобщие выборы, возможно, уже этой осенью или весной следующего года. Альтернативный вариант предполагает создание уже Лейбористской партией под руководством Джереми Корбина правительства меньшинства. Лейбористы не стремятся заключать коалиций, поэтому они могут достигнуть соглашения о парламентской поддержке при участии Шотландской национальной партии (ШНП), "Либеральных демократов", Партии "зеленых", "Плайд камри" - Партии Уэльса, чтобы принимать законопроекты, касающиеся Национальной службы здравоохранения и вопросов социального благосостояния", - отметил собеседник агентства.