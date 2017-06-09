Лидер партии "Либеральные демократы" призвал Мэй уйти в отставку

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ЛОНДОН, 9 июня. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Лидер британской партии "Либеральные демократы" Тим Фаррон призвал премьер-министра Соединенного Королевства Терезу Мэй уйти в отставку. Об этом он заявил, выступив с официальным обращением по итогам состоявшихся в четверг досрочных парламентских выборов.
По его словам, главе британского правительства "должно быть стыдно" за результат выборов, поэтому "она должна уйти в отставку, если у нее есть хотя бы капля самоуважения".