Британские консерваторы лишились большинства в парламенте, но Мэй в отставку не собирается

ЛОНДОН, 9 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Консервативная партия Великобритании лишилась парламентского большинства, над премьер-министром Терезой Мэй нависла угроза отставки, а на политической арене Соединенного Королевства произошло новое землетрясение, последствия которого будут ощущаться еще очень долго. Таковы результаты состоявшихся 8 июня в Соединенном Королевстве досрочных выборов в парламент.

ТАСС/Ruptly/Reuters/CCTV

Подсчет голосов во всех 650 избирательных участках (по числу мест в Палате общин, нижней палате парламента) близится к концу. Осталось объявить имена еще четырех депутатов, однако их избрание уже не изменит общей картины. В третий раз с момента завершения Второй мировой войны и второй раз за последние семь лет страна столкнулась с "подвешенным парламентом". Так называется ситуация, при которой ни одной из партий не удалось завоевать более половины мест в Палате общин.

Без достижения заветного показателя в 326 мест и, соответственно, не имея возможности создать правительство большинства, консерваторам придется или начать переговоры по созданию коалиционного кабинета министров, или же сделать выбор в пользу формирования правительства парламентского меньшинства. Однако в последнем случае оно будет крайне неустойчивым.

Помощь из Северной Ирландии

На помощь Консервативной партии может прийти Демократическая юнионистская партия (ДЮП) Северной Ирландии, завоевавшая на настоящий момент 10 мандатов в Палате общин. Вместе с этой партией, которая пользуется поддержкой протестантской общины в Ольстере, тори теоретически способны создать коалицию или просто политический альянс, предусматривающий поддержку со стороны ДЮП принципиальных решений, разрабатываемых консерваторами, в обмен на предоставление этой североирландской партии расширенных полномочий у себя в регионе.

Сразу после того как в 22:00 четверга (00:00 мск) был опубликован экзитпол с катастрофичным для Терезы Мэй прогнозом, депутат от ДЮП предложил помощь консерваторам. "Мы будем серьезными игроками в случае "подвешенного парламента". Мы будем говорить с любой партией, которая получит больше мест, а сейчас все выглядит так, что это будут консерваторы. У нас много общего, мы хотим, чтобы Brexit был успешным, чтобы союз укрепился", - сказал депутат североирландский партии Джеффри Дональдсон.

По данным телеканала "Скай ньюс", такие переговоры уже начались.

Призывы к отставке Мэй

Тем временем критика в отношении Мэй лишь нарастает. Ведь именно она решила созвать досрочные парламентские выборы, хотя могла спокойно возглавлять партию при наличии у нее небольшого парламентского большинства еще как минимум три года, до следующих выборов.

"Премьер-министр созвала эти выборы, потому что хотела получить мандат. Что же, мандат, который она получила, - это утраченные места консерваторов, утраченные голоса, утраченная поддержка и утраченная уверенность. Я подумал бы, что этого достаточно для нее, чтобы в действительности уйти (в отставку)", - сказал глава Лейбористской партии Джереми Корбин.

Однако критика начала раздаваться не только со стороны оппозиции, что было ожидаемо, но и со стороны членов собственной партии. "Я думаю, что она (Мэй) оказалась в очень трудном положении. Ей надлежит обдумать вопрос о занимаемой ею должности. Это ужасная ночь", - сказала депутат Анна Субри от Консервативной партии. Она одержала победу с небольшим преимуществом в избирательном округе Брокстоу в графстве Ноттингемшир в центральной Англии.

Как дальше быть с Brexit

Примечательно, что Мэй организовала выборы для того, чтобы усилить позиции своей партии в парламенте и более уверенно вести переговоры по условиям выхода страны из состава ЕС, которые должны начаться уже 19 июня.

Однако теперь эта задача кажется еще более сложной, потому что вместо крайне непростых переговоров с Брюсселем партии сначала нужно будет разобраться в "собственном доме". Суть недоверия Мэй хорошо сформулировал политический аналитик "Скай ньюс" Адам Болтон. "Как вы представляете себе, что Мэй, которая совершила такой катастрофический просчет при оценке своих шансов на выборах, будет возглавлять переговоры по Brexit?" - задал он вопрос одному из гостей в студии.

Финансовая корпорация Citigroup ("Ситигруп") предположила сегодня, что Мэй, вероятнее всего, теперь придется уйти в отставку. "После избирательной кампании, которая по праву оценивалась как слабая, и неудачной попытки добиться более значительного большинства в Палате общин, мы ожидаем, что Мэй подаст в отставку", - говорится в коммюнике, которое цитирует агентство Рейтер. "Впереди предвидится период нестабильности", - замечают эксперты Citigroup.

Впрочем Мэй, судя по всему, в отставку не собирается. Об этом сообщили со ссылкой на источники основные британские телеканалы. "Премьер-министр не намерена уходить в отставку. Она работает над тем, чтобы сформировать правительство, основанное на том, что они (консерваторы) остаются крупнейшей партией как с точки зрения мест в парламенте, так и полученных голосов", - написала в "Твиттере" политический обозреватель Би-би-си Лора Кюнсберг.

Победа лидера лейбористов

Кто вышел явным победителем на этих выборах – так это лидер Лейбористской партии Джереми Корбин. Теперь он окончательно утвердился в качестве прочного лидера лейбористов. До последнего времени в рядах оппозиции, и особенно среди членов парламентской фракции лейбористов, не утихали разговоры о том, что Корбина следует сместить с поста, поскольку со своей ультралевой повесткой дня он будет не в состоянии выиграть парламентские выборы.

Однако нынешняя избирательная кампания продемонстрировала, что этот "несистемный политик", имеющий за плечами биографию не чиновника, а митингового активиста, является цельной и органичной фигурой, которой по плечу фактически любые высоты. Страна увидела, что это не просто обаятельный пожилой британец, который обладает хорошими риторическими способностями и пользуется симпатиями представителей женской половины избирателей.

Корбин доказал, что ему не свойственна поверхностность и лозунговая риторика, которая, как ни странно, как раз наблюдалась у его соперницы Терезы Мэй. Он продемонстрировал и своим сторонникам, и противникам, что умеет очень обстоятельно, последовательно и аргументированно излагать свою систему взглядов, и это позволило ему увеличить число тех, кто проникся к нему симпатией.

Так, знаменитый британский кинорежиссер Кен Лоуч, узнав о данных экзитпола, заметил в эфире телеканала "Скай ньюс": "Если это правда, то это выдающийся результат для Джереми Корбина и Лейбористской партии, которая начинала с таких далеких от этого позиций. И этим все сказано. Я думаю, что люди признали, что он по настоящему принципиальный человек".

Шотландский разгром

Одним из наиболее заметных итогов нынешних выборов следует также признать огромные потери, которые понесла Шотландская национальная партия (ШНП), позиционировавшая себя в предыдущем составе Палаты общин в качестве "третьей силы". Формально она таковой остается и теперь, однако ее представительство в нижней палате существенно поредело. В предыдущем составе у шотландских националистов было 54 места. Теперь же, после подсчета голосов избирателей в 645 округах из 650, ШНП завоевала только 35 мандатов.

Несмотря на то, что окончательный подсчет еще не завершен, консерваторы уже провели в британский парламент от шотландских округов на 13 кандидатов больше, чем два года назад, лейбористы - на 7 больше, а "Либеральные демократы" - на 4. И в подавляющем большинстве случаев все эти места были отвоеваны этими партиями именно у ШНП.

Однако потери националистов оказались не только количественными, но и качественными, то есть кадровыми. Так, в Палату общин не прошли два наиболее весомых политика в рядах ШНП после лидера партии Николы Стерджен. Речь идет о экс-лидере этой политической силы и бывшем первом министре Шотландии Алексе Салмонде и лидере фракции ШНП в Палате общин Ангусе Робертсоне.

Впрочем, для сторонников территориальной целостности Соединенного Королевства столь наглядное ослабление позиций шотландских националистов будет только на руку. Ведь теперь этой партии станет намного сложнее отстаивать перед Лондоном идею проведения очередного референдума о независимости Шотландии, который, как полагает нынешнее руководство тори, является для ШНП своего рода "идеей фикс".

Таким образом, следующий ход – за Терезой Мэй. Уже очень скоро она должна объявить о своем решении. Каким бы оно ни было, страну ждут долгие переговоры, будь то по выбору нового лидера тори или же по формированию нового правительства.

И по злой иронии пострадают от этого больше всего переговоры по Brexit. Именно те самые, ради которых Мэй, по ее словам, и созвала внеочередные выборы.