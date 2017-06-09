Мэй заявила о планах сформировать правительство при поддержке североирландских юнионистов

ЛОНДОН, 9 июня. /Корр. ТАСС Игорь Броварник, Илья Дмитрячев/. Британская Консервативная партия сформирует правительство при поддержке Демократической юнионистской партии (ДЮП) Северной Ирландии. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй после встречи с королевой Великобритании Елизаветой II.

"Стране как никогда нужна определенность. Очевидно, что только у Консервативной и Юнионистской партий есть законная возможность обеспечить эту определенность большинством в Палате общин", - сказала она. "Наши партии за последние многие годы наладили прочное сотрудничество, что дает мне уверенность, что мы продолжим работать вместе в интересах всего Соединенного Королевства", - добавила британский премьер.

Мэй отметила, что объединение с ДЮП позволит "двигаться вместе по направлению к сделке по Brexit на хороших условиях, которая пойдет на пользу всем в этой стране, гарантирует новые партнерские отношения с ЕС и обеспечит долгосрочное процветание".

"За это люди проголосовали в июне прошлого года, мы обеспечим это", - пообещала глава Консервативной партии.

ДЮП набрали по итогам голосования 10 мандатов.

Также Мэй сообщила, что переговоры о выходе Великобритании из состава ЕС начнутся 19 июня, как и было запланировано.

"Теперь я сформирую правительство, которое может обеспечить определенность, вести вперед Великобританию. Это правительство будете вести страну вперед через критически важный этап переговоров по Brexit, которые начнутся всего через 10 дней", - сказал Мэй. При этом премьер-министр подчеркнула, что она добьется прекращения членства страны в Евросоюзе. "Мы выполним волю британского народа и выведем Великобританию из состава ЕС", - подчеркнула она.

"В течение ближайших пяти лет мы будем строить страну, в которой ни одна община не останется в стороне", - сообщила Мэй.

По итогам состоявшихся 8 июня досрочных всеобщих парламентских выборов Консервативная партия получает 318 депутатских мандатов в 650-местной Палате общин. Подсчет голосов еще продолжается, остается определить распределение голосов в одном избирательном округе. Однако очевидно, что тори потеряли правящее большинство и не смогут самостоятельно сформировать правительство.