Мэй согласует с Елизаветой II вопрос формирования нового кабмина

Романцев: матч с чилийцами покажет, как сборная России играет в качестве аутсайдераСпорт 9 июня, 13:31
Убойная сила: топ-10 самого известного стрелкового оружия ижевского заводаАрмия и ОПК 9 июня, 13:27
В Иране задержали двух подозреваемых в причастности к терактам в ТегеранеМеждународная панорама 9 июня, 13:17
Пресс-конференция Эдварда Радзинского, посвященная книге "Дочь Ленина". ВидеотрансляцияКультура 9 июня, 13:11
NASA считает, что сокращение бюджета не помешает ему отправить человека на Марс в 2033 г.Космос 9 июня, 13:05
Директор ФК "Динамо": клуб был бы счастлив усилить состав ДанниСпорт 9 июня, 13:00
Слуцкий назначен главным тренером английского футбольного клуба "Халл Сити"Спорт 9 июня, 12:58
Сборная Новой Зеландии по футболу прилетела в Петербург на Кубок конфедерацийСпорт 9 июня, 12:58
"Подвешенный парламент" в Великобритании. ДосьеБиографии и справки 9 июня, 12:57
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛОНДОН, 9 июня. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отправится в Букингемский дворец в 12:30 по местному времени (14:30 мск), чтобы встретиться с королевой Елизаветой II и согласовать с ней вопрос формирования нового британского правительства по итогам состоявшихся в четверг досрочных парламентских выборов. Об этом сообщило агентство Press Association со ссылкой на пресс-секретаря правительства.
По его данным, британский премьер попросит у главы государства, которой является Елизавета II, разрешения на формирование нового состава кабинета министров после потери Консервативной партией правящего большинства в Палате общин.
Как сообщает Sky News со ссылкой на правительственные источники, Мэй может 9 июня назначить министров на ключевые посты в британском правительстве.
По его данным, это может произойти сразу после посещения британским премьером Букингемского дворца.
Как ранее информировали британские СМИ, консерваторы ведут переговоры о формировании коалиционного правительства с Демократической юнионистской партией (ДЮП) Северной Ирландии. По итогам досрочных всеобщих парламентских выборов Консервативная партия получает 318 депутатских мандатов в 650-местной Палате общин. Подсчет голосов сейчас продолжается, остается определить распределение голоса в одном избирательном округе.
ДЮП завоевала 10 мест в парламенте, их возможная коалиция с тори позволит последним обеспечить правящее большинство в парламенте, для которого необходим минимум в 326 мест.