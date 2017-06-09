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Мэй согласует с Елизаветой II вопрос формирования нового кабмина

Международная панорама
9 июня, 12:46 дата обновления: 9 июня, 13:03 UTC+3

Премьер-министр отправится в Букингемский дворец в 12:30 по местному времени

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ЛОНДОН, 9 июня. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отправится в Букингемский дворец в 12:30 по местному времени (14:30 мск), чтобы встретиться с королевой Елизаветой II и согласовать с ней вопрос формирования нового британского правительства по итогам состоявшихся в четверг досрочных парламентских выборов. Об этом сообщило агентство Press Association со ссылкой на пресс-секретаря правительства.

По его данным, британский премьер попросит у главы государства, которой является Елизавета II, разрешения на формирование нового состава кабинета министров после потери Консервативной партией правящего большинства в Палате общин.

Как сообщает Sky News со ссылкой на правительственные источники, Мэй может 9 июня назначить министров на ключевые посты в британском правительстве.

По его данным, это может произойти сразу после посещения британским премьером Букингемского дворца. 

Как ранее информировали британские СМИ, консерваторы ведут переговоры о формировании коалиционного правительства с Демократической юнионистской партией (ДЮП) Северной Ирландии. По итогам досрочных всеобщих парламентских выборов Консервативная партия получает 318 депутатских мандатов в 650-местной Палате общин. Подсчет голосов сейчас продолжается, остается определить распределение голоса в одном избирательном округе.

ДЮП завоевала 10 мест в парламенте, их возможная коалиция с тори позволит последним обеспечить правящее большинство в парламенте, для которого необходим минимум в 326 мест.

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Парламентские выборы в Великобритании
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