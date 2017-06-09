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Явка на выборах в Великобритании стала самой высокой за последние 25 лет

Международная панорама
9 июня, 14:46 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Игорь Броварник

Всего проголосовали 32,2 млн британцев

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ЛОНДОН, 9 июня. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Явка на досрочных парламентских выборах в Великобритании составила 68,7%, став, таким образом, самой высокой за последние 25 лет.

Об этом сообщила газета Daily Express.

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По данным издания, проголосовали 32,2 млн британцев, правом голоса в Соединенном Королевстве обладают 46,9 млн подданных. Большая активность населения наблюдалась лишь в 1992 году, когда свой гражданский долг выполнили 33,6 млн человек.

Кроме того, по итогам этих выборов Лейбористская партия впервые с 1997 года смогла улучшить свои позиции в парламенте, получив дополнительное число депутатских мандатов.

Согласно предварительным итогам, Консервативная партия потеряла правящее большинство, получив 318 депутатских мандатов в 650-местной Палате общин. У Лейбористской партии - 261 место. Партия "Либеральные демократы" будет представлена в парламенте 12 депутатами, Шотландская национальная партия 35 народными представителями. Наиболее вероятный союзник консерваторов при формировании коалиционного правительства - Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии - провела в Вестминстер 10 депутатов.

Подсчет голосов продолжается, остается определить распределение голосов в одном избирательном округе.

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