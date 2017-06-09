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Тори официально одержали победу на выборах в Великобритании, но потеряли большинство

Международная панорама
9 июня, 23:39 UTC+3

Консерваторы смогли получить 318 мест в 650-местной Палате общин, у Лейбористской партии - 262 депутатских мандата

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© AP Photo/Markus Schreiber

ЛОНДОН, 9 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Игорь Броварник, Максим Рыжков/. Консервативная партия одержала победу на состоявшихся в четверг в Великобритании всеобщих выборах, но потеряла парламентское большинство в Палате общин. Об этом свидетельствуют обнародованные в пятницу итоговые результаты подсчета голосов.

Консерваторы смогли получить 318 мест в 650-местной Палате общин, при этом у Лейбористской партии - 262 депутатских мандата. Шотландская национальная партия будет представлена в британском парламенте 35 народными избранниками, а партия "Либеральные демократы" - 12-ю. Наиболее вероятный политический союзник тори при формировании коалиционного правительства - Демократическая юнионистская партия (ДЮП) Северной Ирландии - провела в Вестминстер 10 депутатов. Остальные участники выборов получили в общей сложности 23 места.

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По сравнению с составом Палаты общин предыдущего созыва тори потеряли 13 мандатов, а вместе с ними - и право на самостоятельное формирование правительства, для которого необходимо иметь парламентское большинство, составляющее не менее 326 мест в нижней палате. Лейбористы же, наоборот, нарастили численность своей фракции на 30 мест.

Несмотря на создавшуюся в Палате общин ситуацию, тори удалось заручиться обещаниями поддержки со стороны ДЮП. Это обстоятельство позволило премьер-министру и лидеру Консервативной партии Терезе Мэй получить у королевы Елизаветы II мандат на формирование нового правительства. Однако де-факто оно, скорее, окажется старым, поскольку Мэй уже приняла решение оставить на своих постах всех ключевых министров.

Первое заседание парламента нового созыва должно состояться 13 июня. На нем избранные депутаты будут приведены к присяге, а также будет избран спикер Палаты общин. 19 июня королева Великобритании Елизавета II выступит в парламенте со своей тронной речью. В тот же день начнутся и переговоры официального Лондона с властями ЕС об условиях Brexit.

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