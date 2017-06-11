Лидер британских лейбористов пообещал поднять в парламенте вопрос о доверии правительству

ЛОНДОН, 11 июня. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Лейбористская партия внесет поправки в тронную речь королевы Великобритании Елизаветы II, в которой правительство изложит основные законодательные инициативы на ближайший парламентский год, вынеся таким образом на суд депутатов вопрос доверия правительству. Об этом в интервью воскресной газете The Sunday Mirror заявил лидер британских лейбористов Джереми Корбин.

"Тереза Мэй пытается сформировать правительство. Затем она должна представить программу парламенту. Мы, безусловно, внесем поправки в тронную речь королевы. Существует вероятность ее отклонения", - сказал он. Таким образом Корбин дал понять, что с самого начала действия правительства станет жестко оппонировать победившей на досрочных выборах 8 июня, однако потерявшей парламентское большинство Консервативной партии и ее лидеру Мэй.

Тронная речь королевы является формальностью, однако имеет важнейшее значение для британской монархии. Ее текст готовится членами правительства, одобряется премьер-министром, и считается, что королева до последнего момента не знает содержания своего послания членам парламента. После произнесения тронной речи в течение нескольких дней обе палаты ведут дебаты по основным ее положениям.

Затем она ставится на голосование в Палате общин, что рассматривается как вынесение вотума доверия правительству. В теории партии могут вносить в речь поправки, вынося их на голосование, однако обычно до этого дела не доходит. В этом свете заявление Корбина означает по сути вызов Мэй и предупреждение, что жесткое противостояние в парламенте, в котором лейбористы усилили свои позиции, начнется с самого начала действия законодательного органа нового созыва.

Сам Корбин в интервью не скрывал, что не распрощался с амбициями занять кресло главы правительства, заявив, что "все еще может стать премьер-министром". "Я не думаю, что к Терезе Мэй и этому правительству есть какое-либо доверие. В Великобритании есть новое движение, требующее социальных преобразований, и миллионы тех, кто голосовал за Лейбористскую партию, не могут и не должны быть отвергнуты", - подчеркнул он. "Я готов к следующим всеобщим выборам. Это только первый шаг", - добавил лидер лейбористов.

Консервативная партия одержала победу на состоявшихся в четверг в Великобритании досрочных всеобщих выборах, но потеряла парламентское большинство. Таким образом консерваторы в данный момент формируют правительство меньшинства при парламентской поддержке 10 депутатов от Демократической юнионистской партии Северной Ирландии. Первое заседание парламента Соединенного Королевства пройдет на следующей неделе, однако официально он начнет свою работу 19 июня после тронной речи королевы Елизаветы II.