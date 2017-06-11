Разведывательные самолеты США задействованы в операциях ВС Филиппин против боевиков

НЬЮ-ЙОРК, 11 июня. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Разведывательные самолеты ВМС США P-3 Orion задействованы в операциях филиппинских военных против боевиков группировки "Мауте". Об этом сообщило в субботу агентство The Associated Press (AP).

Указанные самолеты осуществляют наблюдение с воздуха, их не применяют в боевых действиях. P-3 Orion, в частности, совершают полеты над городом Марави, который участники операции пытаются освободить от боевиков. "У нас нет необходимого оборудования для проведения разведки, потому мы попросили военных США о помощи. Это поддержка, которая не предполагает их участия в боевых действиях", - приводит агентство слова официального представителя ВС Филиппин бригадного генерала Рестито Падиллы.

Американский телеканал CNN сообщил в субботу, что поддержку филиппинской стороне оказывают от 50 до 100 военных из американских спецподразделений. Они не принимают непосредственного участия в боевых действиях.

Филиппинские правительственные войска проводят крупномасштабную антитеррористическую операцию против боевиков группировки "Мауте", связанной с террористической организацией "Исламское государство" (запрещена в РФ). Ранее Генштаб ВС Филиппин сообщал, что правительственным войскам удалось уничтожить на юге страны около 120 боевиков группировки "Мауте", еще примерно 100 исламистов были окружены и должны сложить оружие до конца этой недели. ВС Филиппин проверяют информацию о ликвидации основателей группировки - братьев Мауте.