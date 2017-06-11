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Комитет за мир в АТР: никто не заставит КНДР отказаться от ядерного оружия

Международная панорама
11 июня, 6:59 UTC+3 ПХЕНЬЯН /Корр. ТАСС, Юрий Сидоров

КНДР рекомендует США отказаться от "самоубийственной политики", нацеленной на ужесточение санкций в отношении Пхеньяна, способной спровоцировать ядерную войну

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ПХЕНЬЯН, 11 июня. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. КНДР потребовала от Соединенных Штатов прекратить политику санкций и военного давления. Об этом сообщается в опубликованном в воскресенье заявлении представителя Корейского комитета за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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© AP Photo/Lee Jin-man

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Согласно документу, администрация президента США Дональда Трампа в "рамках подготовки к превентивному ядерному удару" по КНДР провела маневры в Японском море, направив туда две ударные авианосные группы, атомную подводную лодку, а также несколько американских бомбардировщиков B-1B ("Б-1Б") с авиабазы на Гуаме. В результате ситуация на Корейском полуострове оказалась крайне взрывоопасной, подчеркивается в заявлении. Американской администрации, считает комитет, пора осознать, что "США не смогут лишить КНДР законного права на укрепление ядерного потенциала сдерживания". "Никто не заставит Пхеньян сложить ядерное оружие, к которому он получил доступ", - подчеркнул представитель комитета.

В КНДР, судя по заявлению, считают блефом рассуждения Белого дома о приверженности мирному урегулированию обстановки на Корейском полуострове путем переговоров и диалога. "Такая лицемерная и своевольная политика США рассчитана только на слабые страны, которые могут стать игрушкой в руках США", - отмечается в заявлении.

КНДР рекомендует Вашингтону отказаться от "безумной и самоубийственной политики, нацеленной на усиление военного давления и ужесточение санкций в отношении Пхеньяна, способной спровоцировать ядерную войну".

Ранее представитель МИД КНДР предупредил, что угрозы со стороны США "заставляют народную республики КНДР более интенсивно развивать ядерные силы с целью самообороны".

Пхеньян и Вашингтон не имеют дипломатических отношений. Между двумя странами многие годы сохраняется напряженность на политическом уровне. Северокорейские газеты периодически называют США "заклятым врагом корейского народа", призывая Южную Корею отказаться от проамериканского курса. Интересы Вашингтона в Пхеньяне представляет посольство Швеции.

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