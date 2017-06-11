Премьер-министр Франции одним из первых проголосовал на парламентских выборах

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ПАРИЖ, 11 июня. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп отдал голос на выборах в Национальное собрание - нижнюю палату парламента республики. Глава правительства стал одним из первых политиков, пришедших на избирательный участок выполнить свой гражданский долг.
Голосовал премьер-министр на одном из избирательных участков города Гавр на берегу Ла-Манша. С 2010 по 2017 годы он занимал в этом городе должность мэра, с которой ушел в отставку лишь в мае в связи с назначением на должность главы правительства. На участок он пришел в числе первых избирателей вскоре после начала голосования, которое стартовало в 08:00 (09:00 мск).
Почти одновременно с Филиппом в числе первых избирателей на свой участок пришел еще один заметный политик из нового правительства, министр территориального планирования Ришар Ферран - один из ближайших соратников нового президента республики Эмманюэля Макрона. Свой голос Ферран отдавал в небольшом городке Мотрефф в Бретани. На нынешних выборах политик борется за переизбрание депутатом от 6-го округа бретонского департамента Финистер.
Выборы в Национальное собрание во Франции проходят в два тура по мажоритарной системе. Борьбу за выход во решающий раунд, который пройдет 18 июня, ведут 7 877 кандидатов, представляющих различные партии и предвыборные блоки.
С 08:00 (09:00 мск) на европейской территории страны работают 67 тыс. избирательных участков - голосование в заморских территориях состоялось накануне. Большинство пунктов для голосования будут открыты до 19:00 (20:00 мск). Последние участки, расположенные в крупнейших городах, закроют свои двери в 20:00 (21:00 мск). Только после этого будут обнародованы первые предварительные результаты голосования - ранее публикация таких данных во Франции запрещена законом.