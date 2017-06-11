Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Украинцы начали пересекать границу со странами ЕC в рамках "безвиза"

Международная панорама
11 июня, 11:53 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 11, июня. /ТАСС

По данным пограничников, 11 июня в первые часы действия новых правил госграницу с биометрическими паспортами и без виз пересекли почти 600 украинцев

Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA/PAVLO PALAMARCHUK

КИЕВ, 11 июня. /ТАСС/. Украинцы начали пересекать границу со странами Европейского союза в рамках вступившего в силу соглашения об упрощении визового режима. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"В первые часы с момента действия новых правил государственную границу Украины с биометрическими паспортами и без виз пересекли почти 600 наших соотечественников", - проинформировали в пресс-службе.

Смотрите также

ЕС отменил визовый режим с Украиной

Порошенко назвал историческим решение о либерализации визового режима с ЕС

Пограничник напомнили, что оформлять граждан Украины на пунктах пропуска с ЕС помогают иностранные эксперты - представители Европейского агентства по пограничной и береговой охране Frontex. Они предоставляют консультативную помощь как пограничникам, так и украинцам во избежание возможных недоразумений.

В связи со вступлением в силу соглашения об упрощении визового режима в столичном международном аэропорту Борисполь, согласно сообщению телеканала "112 Украина", в воскресенье наблюдается скопление людей. Сотрудники аэропорта связывают рост пассажиропотока с введение так называемого безвиза. В то же время существенных очередей на автомобильных пунктах пропуска на западной границе Украины с утра не наблюдалось.

Информации о каких-либо массовых проблемах при пересечении границ с ЕС украинцами без виз не зафиксировано. "Проблем не было, все пассажиры достигли стран ЕС, куда они следовали. Был только один отказ - отказали во въезде гражданину Украины, который превысил срок пребывания в Дании, соответственно, ему запрещен на определенный срок въезд на территорию этой страны", - сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян в эфире телеканала "112 Украина". Кроме того, он уточнил, что из общего количества украинцев, въехавших сегодня в страны ЕС без виз, 80% составили те, кто пересек границу через автомобильные пункты пропуска, 20% воспользовались услугами авиакомпаний.

С 11 июня украинские граждане, располагающие биометрическими паспортами, могут осуществлять туристические поездки в государства Евросоюза на срок до 90 дней не чаще, чем раз в полгода. Либерализация визового режима не дает им права на работу или учебу в Европе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
История государственных символов России
Хищные птицы армии
Путешествие корреспондентов ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ЕК получила мандат на переговоры по "Северному потоку" в спецрежиме
2
Спецназ ликвидировал стрелка в подмосковном Кратове
3
Украинцы начали пересекать границу со странами ЕC в рамках "безвиза"
4
Захарова: Запад продолжает смотреть на Крым "закрытыми глазами"
5
В ряде городов США прошли акции против применения законов шариата
6
Аксенов: власти Крыма намерены превратить регион в "витрину" России
7
Полиция Читы нашла в одной из квартир две тонны неотправленных писем
Темы дня
Загрузка...
Реклама