Украинцы начали пересекать границу со странами ЕC в рамках "безвиза"

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КИЕВ, 11 июня. /ТАСС/. Украинцы начали пересекать границу со странами Европейского союза в рамках вступившего в силу соглашения об упрощении визового режима. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
"В первые часы с момента действия новых правил государственную границу Украины с биометрическими паспортами и без виз пересекли почти 600 наших соотечественников", - проинформировали в пресс-службе.
Пограничник напомнили, что оформлять граждан Украины на пунктах пропуска с ЕС помогают иностранные эксперты - представители Европейского агентства по пограничной и береговой охране Frontex. Они предоставляют консультативную помощь как пограничникам, так и украинцам во избежание возможных недоразумений.
В связи со вступлением в силу соглашения об упрощении визового режима в столичном международном аэропорту Борисполь, согласно сообщению телеканала "112 Украина", в воскресенье наблюдается скопление людей. Сотрудники аэропорта связывают рост пассажиропотока с введение так называемого безвиза. В то же время существенных очередей на автомобильных пунктах пропуска на западной границе Украины с утра не наблюдалось.
Информации о каких-либо массовых проблемах при пересечении границ с ЕС украинцами без виз не зафиксировано. "Проблем не было, все пассажиры достигли стран ЕС, куда они следовали. Был только один отказ - отказали во въезде гражданину Украины, который превысил срок пребывания в Дании, соответственно, ему запрещен на определенный срок въезд на территорию этой страны", - сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян в эфире телеканала "112 Украина". Кроме того, он уточнил, что из общего количества украинцев, въехавших сегодня в страны ЕС без виз, 80% составили те, кто пересек границу через автомобильные пункты пропуска, 20% воспользовались услугами авиакомпаний.
С 11 июня украинские граждане, располагающие биометрическими паспортами, могут осуществлять туристические поездки в государства Евросоюза на срок до 90 дней не чаще, чем раз в полгода. Либерализация визового режима не дает им права на работу или учебу в Европе.