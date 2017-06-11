Мэй 13 июня обсудит с главой юнионистов соглашение о поддержке правительства меньшинства

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ЛОНДОН, 11 июня. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 13 июня в Лондоне проведет встречу с главой Демократической юнионистской партии (ДЮП) Северной Ирландии Арлин Фостер для обсуждения соглашения о поддержке правительства меньшинства Консервативной партии. Об этом сообщил телеканал Sky News.
По его данным, канцелярия британского премьера в субботу ошибочно заявила о согласовании консерваторами с ДЮП соглашения о поддержке тори в парламенте Великобритании. Таким образом Мэй 13 июня в Лондоне проведет встречу с главой ДЮП Арлин Фостер, на которой обсудит сделку о поддержке правительства меньшинства Консервативной партии.
Британские консерваторы одержали победу на состоявшихся в четверг в Великобритании досрочных всеобщих выборах, но потеряли парламентское большинство. Тори смогли получить 318 мест в 650-местной Палате общин, утратив право на самостоятельное формирование правительства, для которого необходимо минимум 326 мест.
Мэй в субботу отправила в Белфаст переговорную группу во главе с Гэвином Уильямсоном для обсуждения деталей союза между Консервативной партией и ДЮП. Таким образом консерваторы реализовывают сценарий создания правительства меньшинства при парламентской поддержке 10 депутатов от ДЮП.