Кувейт намерен продолжить прикладывать усилия по разрешению кризиса в Персидском заливе

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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 11 июня. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Кувейт продолжит способствовать урегулированию дипломатического кризиса, возникшего между Катаром и Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), Бахрейном. Об этом заявил глава МИД эмирата шейх Сабах аль-Халед аль-Хамад ас-Сабах.
По словам министра, Кувейт никогда не откажется от усилий, что устранить раскол в регионе.
"Государство Кувейт подтверждает неизбежность разрешения разногласий между Катаром и Саудовской Аравией, ОАЭ, Бахрейном в рамках Залива и посредством диалога между братьями", - приводит его заявление агентство KUNA.
Вместе с тем он подтвердил, что в Катаре "готовы понять обеспокоенность своих братьев и откликнуться на (их) усилия по укреплению безопасности и стабильности".
5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания и Джибути понизили уровень своего дипломатического представительства. В Дохе считают эти действия неоправданными, а обвинения в свой адрес беспочвенными.
С предложением о посредничестве в урегулировании выступил ряд стран, в том числе Кувейт, которому удалось разрешить кризис в Персидском заливе в 2014 году. Тогда Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ отозвали своих послов из Дохи, обвинив власти Катара в поддержке "Братьев-мусульман" (организация запрещена в РФ). Спустя восемь месяцев стороны пришли к соглашению, уладив разногласия.
В первые дни кризиса эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах посетил Джидду, Дубай и Доху, где провел переговоры с лидерами арабских государств, однако по результатам визитов официальных заявлений сделано не было. Кувейт и Оман сохранили отношения с Катаром и оказывают посредничество в урегулировании. Миссию кувейтского лидера поддержали как участники конфликта, так и западные лидеры.