Макрон проголосовал на парламентских выборах во Франции в курортном городе Ле-Туке

ПАРИЖ, 11 июня. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Президент Франции Эмманюэль Макрон отдал свой голос в первом туре выборов в Национальное собрание - нижнюю палату парламента Франции. По своему обыкновению, глава республики проголосовал вместе с супругой в курортном городе Ле-Туке (департамент Па-де-Кале на севере Франции).

Избирательный участок, на котором голосовал президент, расположен в мэрии приморского Ле-Туке. В этом же городе он голосовал и на президентских выборах. Выбор четы Макронов в пользу Ле-Туке связан с тем, что в этом городе они владеют большим трехэтажным особняком, расположенным на одной из главных улиц курорта всего в нескольких сотнях метров от здания мэрии. Эту недвижимость Брижит Макрон унаследовала от своих родителей - состоятельных владельцев фирмы по производству шоколада. Заявленная Макроном стоимость дома - €1,4 млн, что автоматически вносит политика в список французов, выплачивающих налог на крупное состояние. В особняке недавно был проведен ремонт на €300 тыс.

Главу государства и его супругу тепло приветствовали в Ле-Туке. Возле мэрии их встречали сотни местных жителей и многочисленные туристы, приехавшие в этот день отдохнуть на одном из ближайших к Парижу морских курортов. Макрон нашел время пообщаться с согражданами и обменялся с некоторыми из них рукопожатиями. Завершив процедуру голосования в мэрии, президент еще раз вышел к народу и вновь коротко пообщался с пришедшими.

После голосования Эмманюэль Макрон должен отбыть из Ле-Туке в Париж. В столице он будет следить за ходом голосования и подводить первые итоги со своим ближайшим окружением. От исхода парламентских выборов зависит, сможет ли новый президент заполучить на ближайшие пять лет прочное большинство в Национальном собрании и сформировать собственное правительство, которое будет проводить в жизнь его политику.

Парламентские выборы

Выборы в Национальное собрание во Франции проходят в два тура по мажоритарной системе. Борьбу за выход во решающий раунд, который пройдет 18 июня, ведут 7877 кандидатов, представляющих различные партии и предвыборные блоки.

С 08:00 (09:00 мск) на европейской территории страны работают 67 тыс. избирательных участков - голосование в заморских территориях состоялось накануне. Большинство пунктов для голосования будут открыты до 19:00 (20:00 мск). Последние участки, расположенные в крупнейших городах, закроют свои двери в 20:00 (21:00 мск). Только после этого будут обнародованы первые предварительные результаты голосования - ранее публикация таких данных во Франции запрещена законом.