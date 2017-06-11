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Явка в первом туре парламентских выборов во Франции к полудню составила 19,24%

Международная панорама
11 июня, 13:29 дата обновления: 11 июня, 13:30 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Иван Батырев

Данный показатель значительно ниже, чем на предыдущих парламентских выборах, состоявшихся в 2012 году

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ПАРИЖ, 11 июня. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Уровень явки в первом туре выборов в Национальное собрание (нижнюю палату парламента) Франции по состоянию на 12:00 (13:00 мск) достиг 19,24% зарегистрированных избирателей. Такие данные объявили в министерстве внутренних дел республики.

Это заметно ниже, чем на предыдущих парламентских выборах, состоявшихся в 2012 году. Тогда в первом туре к полудню явка составила 21,6%. На выборах же 2007 года аналогичный показатель на тот же момент времени был еще выше - 22,56%.

Уровень явке на данный момент также ниже, чем в первом туре президентских выборов, проходившем 23 апреля. Тогда к 12:00 по парижскому времени успели проголосовать 28,54% избирателей.

Выборы в Национальное собрание во Франции проходят в два тура по мажоритарной системе. Борьбу за выход в решающий раунд, который намечен на 18 июня, ведут 7877 кандидатов, представляющих различные партии и предвыборные блоки.

С 08:00 (09:00 мск) на европейской территории страны работают 67 тыс. избирательных участков (голосование на заморских территориях состоялось накануне). Большинство пунктов для голосования будут открыты до 19:00 (20:00 мск). Последние участки, расположенные в крупнейших городах, закроют свои двери в 20:00 (21:00 мск). Только после этого будут обнародованы первые предварительные результаты голосования: ранее публикация таких данных во Франции запрещена законом.

В течение дня голосования из официальных данных распространяют только информацию о явке. Эти сведения МВД республики публикует дважды: в полдень (13:00 мск) и вечером, в 17:00 (18:00 мск).

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