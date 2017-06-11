Минтруда Египта: Катар не принимал мер против работающих в нем граждан арабских стран

КАИР, 11 июня. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Катар не принимал никаких ограничительных мер к работающим или пребывающим в эмирате гражданам и подданным арабских стран, разорвавших с ним дипломатические отношения. Об этом сообщил министр труда Египта Мухаммед Саафан.

Он пояснил, что "катарские власти предоставили работающим в эмирате иностранцам полную свободу выбора, в том числе и право остаться на территории эмирата на основании имеющейся визы или согласно контрактам, заключенным с катарскими компаниями". Саафан отметил, что эти данные были получены им из посольства Египта в Дохе.

В начале недели правительство Египта сформировало чрезвычайный комитет по мониторингу ситуации в Катаре, который в режиме реального времени отслеживает изменение ситуации в Катаре после разрыва дипломатических отношений между Каиром и Дохой. Главной целью комитета является наблюдение за положением египтян, занятых в экономике Катара, как в государственном, так и частном секторах.

По данным Саафана, в настоящее время в различных сферах экономики Катара занято около 250 тыс. египетских граждан. Он выразил надежду, что "изменения в политических отношениях между странами не отразятся на положении граждан Египта, работающих в Катаре".

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Катаром, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания и Джибути понизили уровень своего диппредставительства.