Трамп обвинил Коми в трусости в связи с организацией утечки данных в печать

ВАШИНГТОН, 11 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Президент Дональд Трамп упрекнул уволенного им с поста директора Федерального бюро расследований (ФБР) США Джеймса Коми в трусости в свете признания последним ответственности за организацию утечки служебной информации в печать. Тем не менее руководитель администрации США воздержался от того, чтобы прямо обвинять бывшего руководителя одной из ключевых американских спецслужб в нарушении закона.

"Совершенно незаконные? Чрезвычайно трусливые!" - написал в своем Twitter американский лидер по поводу означенных действий Коми.

I believe the James Comey leaks will be far more prevalent than anyone ever thought possible. Totally illegal? Very 'cowardly!' — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 июня 2017 г.