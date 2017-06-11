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Трамп обвинил Коми в трусости в связи с организацией утечки данных в печать

Международная панорама
11 июня, 16:32 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов

Тем не менее президент США воздержался от того, чтобы прямо обвинять экс-директора ФБР в нарушении закона

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ВАШИНГТОН, 11 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Президент Дональд Трамп упрекнул уволенного им с поста директора Федерального бюро расследований (ФБР) США Джеймса Коми в трусости в свете признания последним ответственности за организацию утечки служебной информации в печать. Тем не менее руководитель администрации США воздержался от того, чтобы прямо обвинять бывшего руководителя одной из ключевых американских спецслужб в нарушении закона.

"Совершенно незаконные? Чрезвычайно трусливые!" - написал в своем Twitter американский лидер по поводу означенных действий Коми.

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Увольнение Джеймса Коми с поста главы ФБР
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Коми, Джеймс Трамп, Дональд
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