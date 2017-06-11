Замгенсека НАТО не считает, что США уделяют меньше внимания безопасности Европы

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ХЕЛЬСИНКИ, 11 июня. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. США не стали уделять меньше внимания безопасности Европы после смены американской администрации. Такое мнение высказала замгенсека НАТО Роуз Готтемюллер на пресс-конференции в рамках открывшихся сегодня ежегодных дискуссий в резиденции президента Финляндии Култаранта.
"Я не вижу, чтобы США уходили из Европы. В оборонном бюджете США на 2018 год заложено $1,4 млрд на цели Инициативы по обеспечению европейской безопасности (включает в себя усиление военного присутствия США в Европе - прим. ТАСС). Так что в случае США действия говорят больше, чем слова", - сказала она.
В свою очередь верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини отметила, что приверженность США безопасности Европы "на официальном уровне является сильной".
"Но что мы делаем для усиления оборонных возможностей ЕС, не имеет отношения к администрации США. Мы (в ЕС) делаем шаги в этом плане в последние несколько недель, которые абсолютно исключительны. Мы сделали в этом году больше, чем в 10-15 предыдущих лет", - указала она.