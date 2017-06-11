Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Замгенсека НАТО не считает, что США уделяют меньше внимания безопасности Европы

Международная панорама
11 июня, 16:43 UTC+3 ХЕЛЬСИНКИ /Корр. ТАСС, Нина Бурмистрова

По словам Роуза Готтемюллера, в оборонном бюджете США на 2018 год заложено $1,4 млрд на цели Инициативы по обеспечению европейской безопасности

Поделиться
Материал из 1 страницы

ХЕЛЬСИНКИ, 11 июня. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. США не стали уделять меньше внимания безопасности Европы после смены американской администрации. Такое мнение высказала замгенсека НАТО Роуз Готтемюллер на пресс-конференции в рамках открывшихся сегодня ежегодных дискуссий в резиденции президента Финляндии Култаранта.

"Я не вижу, чтобы США уходили из Европы. В оборонном бюджете США на 2018 год заложено $1,4 млрд на цели Инициативы по обеспечению европейской безопасности (включает в себя усиление военного присутствия США в Европе - прим. ТАСС). Так что в случае США действия говорят больше, чем слова", - сказала она.

В свою очередь верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини отметила, что приверженность США безопасности Европы "на официальном уровне является сильной".

"Но что мы делаем для усиления оборонных возможностей ЕС, не имеет отношения к администрации США. Мы (в ЕС) делаем шаги в этом плане в последние несколько недель, которые абсолютно исключительны. Мы сделали в этом году больше, чем в 10-15 предыдущих лет", - указала она.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
История государственных символов России
Хищные птицы армии
Путешествие корреспондентов ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Guardian: Трамп отложил государственный визит в Великобританию
2
У кратовского стрелка нашли ружье Иж-18 и пистолет "Маузер"
3
Захарова: Запад продолжает смотреть на Крым "закрытыми глазами"
4
Лайнер "Князь Владимир" отправится в первый круиз из Сочи в Крым
5
МЧС распространило экстренное предупреждение о грозовом дожде в Москве
6
"Дело Тухачевского": как начались массовые репрессии в Красной армии
7
ЕК запросила мандат для ведения переговоров с Россией по "Северному потоку-2"
Темы дня
Загрузка...
Реклама