Мэй оставила ряд министров на своих постах в новом правительстве Великобритании

ЛОНДОН, 11 июня. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Британский премьер-министр Тереза Мэй оставила Прайти Пател в должности главы Министерства по вопросам международного развития. Об этом сообщила пресс-служба правительства Соединенного Королевства.

На своих постах также остались министр по делам Северной Ирландии Джеймс Брокеншир и министр культуры, средств массовой информации и спорта Карен Брэдли. Свои посты сохранили глава министерства внешней торговли Лиам Фокс и министр образования Джастин Грининг, министр транспорта Крис Грейлинг, министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Грег Кларк, министр по делам регионов и местного самоуправления Саджид Джавид, министр здравоохранения Великобритании Джереми Хант и министр по делам Уэльса Алун Кэрнс.

Мэй также утвердила в должности главного партийного парламентского организатора или так называемого главного кнута Гэвина Уильямсона. Таким образом он сохранил занимаемый им ранее пост.

Британский премьер назначила на должность главы секретариата кабинета министров Дамиана Грина, который до этого занимал пост министра труда и по делам пенсий. Грин - бывший коллега Мэй по министерству внутренних дел, работавший под ее началом в должности госминистра (то есть заместителя министра в статусе члена кабинета министров) и курировавший в МВД работу полиции и уголовного судопроизводства.

Пост министра труда и по делам пенсий вместо Грина занял Дэвид Гок. До этого назначения Гок был главным секретарем министерства финансов.

Теперь этот пост занимает Элизабет Трасс, которая будет исполнять роль первого заместителя министра финансов Великобритании. Трасс ранее занимала пост лорд-канцлера и министра юстиции.

Пост, с которого ушла Трасс, занял Дэвид Лидингтон. Ранее он занимал должность лидера Палаты общин (де-факто главы фракции тори в нижней палате парламента).

Консервативная партия в данный момент формирует правительство меньшинства после состоявшихся в четверг в Великобритании досрочных парламентских выборов.