Сторонники президента республики лидировали в первом туре выборов в парламент Франции

ПАРИЖ, 11 июня. /ТАСС/. Политическое движение "Республика на марше", поддерживающее президента Франции Эмманюэля Макрона, получит абсолютное большинство численностью более 400 мест в новом созыве Национального собрания - нижней палаты парламента республики. Такой прогноз по распределению депутатских мандатов обнародовал исследовательский центр Elabe по итогам первого тура парламентских выборов, состоявшегося 11 июня.

Движение Макрона претендует на большинство мандатов

Согласно этой оценке, "Республика на марше" и их союзники-центристы из "Демократического движения" Франсуа Байру получат по итогам нынешних выборов от 415 до 445 мест в нижней палате. Всего в Национальном собрании 577 депутатских кресел. Таким образом, движение Макрона в случае подтверждения результатов во втором туре будет располагать подавляющим большинством мандатов.

Президент Франции Эмманюэль Макрон по своему обыкновению, проголосовал вместе с супругой Брижит в курортном городе Ле-Туке (департамент Па-де-Кале на севере Франции), где находится загородной дом президентской четы.

От исхода парламентских выборов зависит, сможет ли новый президент завоевать на ближайшие пять лет прочное большинство в Национальном собрании и сформировать собственное правительство, которое будет проводить в жизнь его политику.

"Республиканцы" на второй позиции

Крупнейшую оппозиционную фракцию сформирует правоцентристская партия "Республиканцы", находившаяся в оппозиции и в прежнем созыве Нацсобрания. Согласно прогнозу Elabe, правоцентристы, которых возглавляет сенатор Франсуа Баруэн, могут рассчитывать вместе со своим политическим партнером Союзом демократов и независимых на парламентскую группу численностью от 80 до 100 депутатов.

Прогнозы Марин Ле Пен

Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен проголосовала на избирательном участке в городе Энен-Бомон на севере страны, где она борется за депутатский мандат на вторых парламентских выборах подряд. Энен-Бомон - оплот Ле Пен, куда она всегда приезжает голосовать на общенациональных выборах. В этом же городе, где "Национальный фронт" давно пользуется устойчивой популярностью, пост мэра с 2014 года занимает Стив Бриуа - один из ближайших соратников Ле Пен, на время ее президентской кампании в апреле-мае временно исполнявший обязанности председателя "Нацфронта".

Марин Ле Пен ранее уже баллотировалась в депутаты Нацсобрания по избирательному округу Энен-Бомона. В 2012 году она собрала в первом туре 42,26% голосов, однако упустила победу, получив во втором туре 49,89% голосов и с минимальной разницей уступив кандидату от Социалистической партии Филиппу Кемелю.

Особенности французской избирательной системы до сих пор мешали "Нацфронту" добиться заметного представительства в парламенте. Как правило, даже после победы в первом туре в своих округах кандидаты от крайне правых в итоге проигрывали соперникам, за которых одновременно голосовали избиратели как умеренно правых, так и левых партий.

По итогам парламентской кампании 2012 года "Нацфронт" получил лишь два кресла в Национальном собрании и в очередной раз не смог сформировать собственную фракцию - по регламенту для этого нужно не менее 15 депутатов. Согласно последним прогнозам, партия может получить на этот раз от одного до четырех мест в палате.

Ожидания левых

Леворадикалам "Неподчинившейся Франции" Жан-Люка Меланшона, за которых в целом по Франции отдали порядка 11% голосов, вместе с коммунистами, получившими около 3%, социологи отводят от 10 до 20 мест в будущем составе нижней палаты парламента.

Имевшая абсолютное большинство в прежнем созыве Национального собрания Социалистическая партия вместе с близкими ей Левой радикальной партией и "зелеными" терпит поражение на нынешних выборах.

Согласно предварительным итогам, в общенациональном масштабе левые занимают лишь пятую позицию, набирая только 9% от общего числа поданных голосов. Вместе с тем, с учетом предстоящей борьбы по округам во втором туре, социологи прогнозируют, что социалисты и их союзники смогут завоевать в конечном счете от 30 до 40 депутатских кресел.

Голосование на выборах в Национальное собрание - нижнюю палату парламента Франции - протекало в спокойной обстановке, но при повышенных мерах безопасности. По сообщению телеканала БФМ-ТВ, никаких крупных происшествий зафиксировано не было.

Первый тур выборов в нижнюю палату французского парламента проходил в условиях действия режима чрезвычайного положения, который был введен в стране после террористических атак в ноябре 2015 года. Французы опускали бюллетени в урны для голосования спустя восемь дней после терактов в Лондоне, в результате которых погибли 8 человек, в том числе три гражданина Франции.

Как сообщили в МВД страны, для обеспечения безопасности на период выборов привлечено более 50 тысяч полицейских и жандармов. Кроме того, в патрулирование улиц задействованы военные в рамках операции "Сантинель".

Выборы в Национальное собрание во Франции проходят в два тура по мажоритарной системе. Второй тур пройдет 18 июня.