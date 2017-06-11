Сторонники президента республики лидировали в первом туре выборов в парламент Франции

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ПАРИЖ, 11 июня. /ТАСС/. Политическое движение "Республика на марше", поддерживающее президента Франции Эмманюэля Макрона, получит абсолютное большинство численностью более 400 мест в новом созыве Национального собрания - нижней палаты парламента республики. Такой прогноз по распределению депутатских мандатов обнародовал исследовательский центр Elabe по итогам первого тура парламентских выборов, состоявшегося 11 июня.
Согласно этой оценке, "Республика на марше" и их союзники-центристы из "Демократического движения" Франсуа Байру получат по итогам нынешних выборов от 415 до 445 мест в нижней палате. Всего в Национальном собрании 577 депутатских кресел. Таким образом, движение Макрона в случае подтверждения результатов во втором туре будет располагать подавляющим большинством мандатов.
Президент Франции Эмманюэль Макрон по своему обыкновению, проголосовал вместе с супругой Брижит в курортном городе Ле-Туке (департамент Па-де-Кале на севере Франции), где находится загородной дом президентской четы.
От исхода парламентских выборов зависит, сможет ли новый президент завоевать на ближайшие пять лет прочное большинство в Национальном собрании и сформировать собственное правительство, которое будет проводить в жизнь его политику.
Крупнейшую оппозиционную фракцию сформирует правоцентристская партия "Республиканцы", находившаяся в оппозиции и в прежнем созыве Нацсобрания. Согласно прогнозу Elabe, правоцентристы, которых возглавляет сенатор Франсуа Баруэн, могут рассчитывать вместе со своим политическим партнером Союзом демократов и независимых на парламентскую группу численностью от 80 до 100 депутатов.
Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен проголосовала на избирательном участке в городе Энен-Бомон на севере страны, где она борется за депутатский мандат на вторых парламентских выборах подряд. Энен-Бомон - оплот Ле Пен, куда она всегда приезжает голосовать на общенациональных выборах. В этом же городе, где "Национальный фронт" давно пользуется устойчивой популярностью, пост мэра с 2014 года занимает Стив Бриуа - один из ближайших соратников Ле Пен, на время ее президентской кампании в апреле-мае временно исполнявший обязанности председателя "Нацфронта".
Марин Ле Пен ранее уже баллотировалась в депутаты Нацсобрания по избирательному округу Энен-Бомона. В 2012 году она собрала в первом туре 42,26% голосов, однако упустила победу, получив во втором туре 49,89% голосов и с минимальной разницей уступив кандидату от Социалистической партии Филиппу Кемелю.
Особенности французской избирательной системы до сих пор мешали "Нацфронту" добиться заметного представительства в парламенте. Как правило, даже после победы в первом туре в своих округах кандидаты от крайне правых в итоге проигрывали соперникам, за которых одновременно голосовали избиратели как умеренно правых, так и левых партий.
По итогам парламентской кампании 2012 года "Нацфронт" получил лишь два кресла в Национальном собрании и в очередной раз не смог сформировать собственную фракцию - по регламенту для этого нужно не менее 15 депутатов. Согласно последним прогнозам, партия может получить на этот раз от одного до четырех мест в палате.
Леворадикалам "Неподчинившейся Франции" Жан-Люка Меланшона, за которых в целом по Франции отдали порядка 11% голосов, вместе с коммунистами, получившими около 3%, социологи отводят от 10 до 20 мест в будущем составе нижней палаты парламента.
Имевшая абсолютное большинство в прежнем созыве Национального собрания Социалистическая партия вместе с близкими ей Левой радикальной партией и "зелеными" терпит поражение на нынешних выборах.
Согласно предварительным итогам, в общенациональном масштабе левые занимают лишь пятую позицию, набирая только 9% от общего числа поданных голосов. Вместе с тем, с учетом предстоящей борьбы по округам во втором туре, социологи прогнозируют, что социалисты и их союзники смогут завоевать в конечном счете от 30 до 40 депутатских кресел.
Голосование на выборах в Национальное собрание - нижнюю палату парламента Франции - протекало в спокойной обстановке, но при повышенных мерах безопасности. По сообщению телеканала БФМ-ТВ, никаких крупных происшествий зафиксировано не было.
Первый тур выборов в нижнюю палату французского парламента проходил в условиях действия режима чрезвычайного положения, который был введен в стране после террористических атак в ноябре 2015 года. Французы опускали бюллетени в урны для голосования спустя восемь дней после терактов в Лондоне, в результате которых погибли 8 человек, в том числе три гражданина Франции.
Как сообщили в МВД страны, для обеспечения безопасности на период выборов привлечено более 50 тысяч полицейских и жандармов. Кроме того, в патрулирование улиц задействованы военные в рамках операции "Сантинель".
Выборы в Национальное собрание во Франции проходят в два тура по мажоритарной системе. Второй тур пройдет 18 июня.