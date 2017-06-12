Катар готов защитить национальную валюту и экономику в условиях дипломатического кризиса

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МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Министр финансов Катара Али Шарифа аль Эмади заявил, что правительство Катара способно защитить национальную валюту и экономику в условиях дипломатического кризиса. Об этом он сказал в интервью телеканалу CNBC.
"Иностранные вложения и инвестиции составляют более 250% нашего ВВП. Мы знаем, что мы сможем защитить валюту и экономику, но не думаю, что нам есть о чем беспокоиться", - отметил он.
5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, якобы его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания и Джибути понизили уровень своего дипломатического представительства. Ряд стран заявил о принятии серии других мер, в том числе о прекращении морского и авиасообщения, высылке дипломатов и подданных Катара.
В Катаре назвали обвинения в поддержке экстремистов голословными и заявили, что внешняя политика эмирата не претерпит изменений.