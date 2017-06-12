В Германии задержаны четыре предполагаемых участника "Джебхат ан-Нусры"

БЕРЛИН, 12 июня. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Четверо предполагаемых участников террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) задержаны утром 12 июня в Германии. Об этом сообщила федеральная прокуратура ФРГ.

Четверо сирийцев в возрасте от 39 до 51 года были задержаны полицейскими в Гамбурге, Нижней Саксонии и Шлезвиге-Гольштейне. В их квартирах были проведены обыски. По данным следствия, мужчины в ноябре 2012 года примкнули к "Джебхат ан-Нусре" и воевали против сирийских правительственных войск и курдских формирований. Двое из них подозреваются в совершении военных преступлений.

Как ожидается, во вторник будет принято решение о помещении задержанных в СИЗО.