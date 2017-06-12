Армия Сирии ликвидировала более 60 боевиков ИГ близ аэродрома Дейр-эз-Зора

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Подразделения сирийской армии ликвидировали более 60 боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщило сирийское агентство SANA.

По его информации, террористы были уничтожены в городе Дейр-эз-Зор по направлению к Лива Эт-Тамин и близ аэродрома.

Осада Дейр-эз-Зора (около 200 тыс. жителей) продолжается с 2014 года. Его восточная часть захвачена бандами ИГ; западные и южные районы, а также военный аэродром находятся под защитой бойцов правительственных сил.