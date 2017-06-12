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Лидер североирландских юнионистов рассчитывает достичь взаимовыгодного соглашения с тори

Международная панорама
12 июня, 14:21 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Максим Рыжков

В своих прежних заявлениях представители ДЮП уже давали понять, что власти Ольстера не заинтересованы в жестком Brexit

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ЛОНДОН, 12 июня. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Первый министр Северной Ирландии и лидер Демократической юнионистской партии (ДЮП) Арлин Фостер рассчитывает достичь взаимовыгодной сделки c Консервативной партией для согласованной работы этих двух политических сил в Палате общин, которая отвечала бы интересам как Соединенного Королевства в целом, так и Ольстера, в частности. Об этом она заявила в авторской статье для газеты Belfast Telegraph, которая была опубликована за сутки до встречи с премьер-министром Великобритании и лидером тори Терезой Мэй. На этой встрече, которая должна состояться 13 июня в резиденции главы правительства Соединенного Королевства на лондонской Даунинг-стрит, 10, стороны должны будут согласовать дальнейшую стратегию своих действий в парламенте.

"Мы будем работать над тем, чтобы согласовать механизмы, которые смогут обеспечить всю страну надлежащим управлением. ДЮП проведет работу над тем, чтобы добиться такого исхода, который будет выгоден всем сторонам", - заявила Фостер в своей статье.

В своих прежних заявлениях представители ДЮП уже давали понять, что власти Ольстера не заинтересованы в жестком Brexit и, как следствие, в установлении жесткого пограничного контроля между Северной Ирландией как частью вышедшей из ЕС Великобритании и собственно Республикой Ирландия, которая остается в блоке. Эксперты прогнозируют, что этот вопрос станет одним из ключевых в предстоящем диалоге Мэй и Фостер.

Британские консерваторы одержали победу на состоявшихся 8 июня в Великобритании досрочных всеобщих выборах, но потеряли парламентское большинство. Это существенно ослабило позиции премьер-министра, которой пришлось заручиться обещаниями поддержки со стороны ДЮП, чтобы совместно с этой политической силой достичь указанного большинства. Это обстоятельство позволило Мэй получить у королевы Елизаветы II мандат на формирование нового правительства.

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