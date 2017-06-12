Премьер Литвы: Вильнюс будет "адвокатом" Украины на пути в НАТО и ЕС

ВИЛЬНЮС, 12 июня. /Корр. ТАСС Владимир Иванов/. Вильнюс продолжит свою миссию поддержки Киева на пути интеграции в Североатлантический альянс и Евросоюз. Об этом заявил премьер-министр балтийской республики Саулюс Сквернялис в ходе встречи с украинским вице-премьером Степаном Кубивом в Вильнюсе.

"Литва будет лучшим адвокатом вашей страны на переговорах о вступлении в ЕС и НАТО", - сказал глава правительства.

По оценке Сквернялиса, за последние годы Украина добилась впечатляющих успехов в проведении реформ. "Необходимо продолжать проведение в жизнь мероприятий, чтобы ваш народ и западные партнеры не усомнились в правильности избранного пути", - отметил он.

По мнению главы литовского правительства, 2017 год "является историческим в отношениях Украины и ЕС". "Завершена ратификация договора об ассоциации с Евросоюзом, предусматривающего полную либерализацию торгового пространства", - сказал он.

Кубив прибыл в Вильнюс с символическим визитом благодарности за поддержку Литвой введения либерализации визового режима ЕС для граждан Украины.