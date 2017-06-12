CNN: глава Qatar Airways обвинил Трампа в попустительстве авиаблокаде Катара

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НЬЮ-ЙОРК, 12 июня. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Президент США Дональд Трамп не вступился за Катар и тем самым потворствует дальнейшей воздушной блокаде эмирата со стороны соседних государств. Такое мнение высказал в интервью телекомпании CNN глава авиакомпании Qatar Airways Акбар аль-Бакер. При этом он отметил, что авиаперевозчик намерен пожаловаться в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО).
"Мне не хотелось бы комментировать действия Трампа. Я крайне разочарован", - отметил он, заметив, что введенные меры по прекращению морского и авиасообщения с Катаром по сути являются "противозаконной блокадой".
"США следовало выполнять роль лидера в попытках прорвать эту блокаду. Вместо этого они сидят, безучастно наблюдают за происходящим и тем самым подливают только масло в огонь", - заметил аль-Бакер. Он охарактеризовал закрытие в Саудовской Аравии и ОАЭ представительств Qatar Airways, "не являющихся политическими организациями", "пародией на цивилизованное поведение". "Нас опечатали как уголовные организации, лишив возможности компенсировать пассажирам издержки", - резюмировал он.
Qatar Airways намерена обратиться в ИКАО, предупредил глава авиаперевозчика. "У нас есть правовые каналы для того, чтобы сопротивляться, - сказал аль-Бакер. - ИКАО следует решительно вмешаться, использовать свой авторитет и признать это противоправным действием".
5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, якобы его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания и Джибути понизили уровень своего дипломатического представительства. Кроме того, ОАЭ вслед за Саудовской Аравией и Бахрейном объявили о закрытии всех офисов катарской авиакомпании Qatar Airways на своей территории. Саудовская Аравия, ОАЭ и Египет полностью закрыли свое воздушное пространство для катарских самолетов и отменили полеты своих авиаперевозчиков в Доху.
В Катаре назвали обвинения в поддержке экстремистов голословными и заявили, что внешняя политика эмирата не претерпит изменений.