ЕС раскритиковал реформу в области прав интеллектуальной собственности на Украине

КИЕВ, 12 июня. /ТАСС/. Представители Европейского Союза высказали недовольство медленным прогрессом украинского законодательства относительно прав интеллектуальной собственности в рамках обязательств по соглашению о зоне свободной торговли. Об этом сообщается на сайте представительства ЕС на Украине.

В ЕС напомнили, что "с момента вступления в силу углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли прошло 18 месяцев, однако правительство до сих пор не подало на рассмотрение в Верховную раду большинство законопроектов, которые Украина обязалась принять". Речь идет о пакете из четырех законопроектов - об организации коллективного управления, создании национального офиса интеллектуальной собственности, о патентах на изобретения и полезные модели, об авторском праве и смежных правах.

"Существующая ситуация с организациями коллективного управления наносит непоправимый вред законным интересам тысяч местных и международных правообладателей. Современное законодательство Украины не содержит адекватных норм для обеспечения эффективного соблюдения прав интеллектуальной собственности", - подчеркнули в представительстве. "Единственным положительным достижением" в этом контексте было названо усиление борьбы против интернет-пиратства, а также недавно принятый закон о кинематографе.

Соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Евросоюзом действует с начала 2016 года.