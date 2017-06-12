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Упоминание Крыма как территории РФ газетой DM вызвало дискуссию ее читателей

Международная панорама
12 июня, 22:07 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Максим Рыжков

Поводом послужила статья об обезвреживании немецкой мины времен Второй мировой войны "в портовом городе Севастополь, на Крымском полуострове, в юго-западной части России"

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ЛОНДОН, 12 июня. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Упоминание Крыма и Севастополя как российской территории британской газетой Daily Mail вызвало дискуссию у ее читателей. Поводом послужила опубликованная 12 июня статья об обезвреживании немецкой авиационной мины времен Второй мировой войны. Как указала газета, сопроводившая краткую заметку иллюстрациями, данная операция производилась "в портовом городе Севастополь, на Крымском полуострове, в юго-западной части России".

Один из российских читателей газеты написал в форуме на сайте издания слова благодарности за признание газетой факта пребывания Крыма в составе РФ. Украинские же читатели эмоционально возражали утверждениям Daily Mail, заявляя, что Крым - это территория их страны. Один из них при этом призвал уважать международное право. В ответ один из российских пользователей форума согласился с последним утверждением, напомнив, что жители Крыма именно в соответствии с международным правом определили территориальную принадлежность полуострова на всенародном референдуме.

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали, соответственно, 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя.

18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

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