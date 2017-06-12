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Reuters: Мэй согласилась на широкий консенсус в Консервативной партии по теме Brexit

Международная панорама
12 июня, 22:44 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Илья Дмитрячев

По словам депутата, премьер-министр согласилась с тем, чтобы "были выслушаны представители всех крыльев партии по теме Brexit"

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ЛОНДОН, 12 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила на встрече с депутатами возглавляемой ею Консервативной партии о том, что хочет широкого консенсуса среди тори по поводу переговорной стратегии выхода из ЕС и готова выслушать все мнения. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на депутата, который принял участие во встрече с премьером.

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"Премьер-министр говорила о том, что она хочет добиться консенсуса, она признала, что в партии есть различные взгляды на Brexit... Она согласилась с тем, чтобы в партии был более широкий консенсус, чтобы были выслушаны представители всех крыльев партии по теме Brexit", - сказал народный избранник по итогам заседания так называемого Комитета 1922, объединяющего всех "заднескамеечников" (парламентариев, не входящих в состав правительства) от тори.

Премьер-министр 12 июня впервые держала ответ перед "Комитетом 1922" после всеобщих выборов 8 июня, в результате которых консерваторы одержали победу, но лишились парламентского большинства.

В конце апреля Мэй объявила о проведении 8 июня досрочных выборов в парламент. Она намеревалась значительно усилить позиции партии в Палате общин, чтобы увереннее вести предстоящие переговоры по Brexit. Однако ряд грубых ошибок тори, допущенных во время избирательной кампании, а также усиление оппозиционной Лейбористской партии, которое не предсказывали опросы общественного мнения, привели к тому, что консерваторы выступили на выборах намного хуже, чем прогнозировалось.

В этой связи местные СМИ стали писать о том, что Мэй придется смягчить позицию по Brexit, приняв в расчет мнения членов партии, которые выступают против ее плана. Он предусматривает выход страны из общего рынка и таможенного союза ЕС. Премьер не раз говорила о том, что Великобритания покинет ЕС вообще без соглашения, если переговорщики из Брюсселя не пойдут навстречу британскому правительству.

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