СМИ: на Украине запретили обнародовать решение суда о "миллиардах Януковича"

КИЕВ, 12 июня. /ТАСС/. Военная прокуратура сил АТО (силовой операции - прим. ТАСС) Украины запретила обнародовать решение суда о конфискации $1,5 млрд, якобы связанных с окружением экс-президента Виктора Януковича. Соответствующая информация содержится в ответе и.о. гендиректора госпредприятия "Информационные судебные системы" Дмитрия Дубинко, который опубликовало издание "Украинская правда".

"Постановлением Военной прокуратуры сил АТО о применении мер безопасности к лицам, которые принимают участие в уголовном судопроизводстве, … обязали принять меры безопасности в уголовном производстве … в виде необнародования текста судебного решения… до завершения досудебного расследования в уголовном производстве", - сказано в ответе на запрос руководителя отдела по борьбе с коррупцией Центра "Эйдос" Глеба Каневского. "Информационные судебные системы" занимается обеспечением работы госреестра судебных решений.

Средства в размере $1,42 млрд на счетах компаний-нерезидентов, якобы связанных с Януковичем и его окружением, были заблокированы в украинском Ощадбанке Государственной службой финансового мониторинга Украины еще в конце января 2015 года.

Защита Януковича подала иск в суд, требуя опровергнуть распространенную на Украине информацию о наличии у экс-президента страны такой суммы. В частности, адвокат Виталий Сердюк пояснил, что на Украине у Януковича есть счета в двух банках. "В "Райффайзен Банке Аваль" - 53,28 тыc. гривен (около $2 тыс.). В Ощадбанке есть счет на 28,782 млн гривен (около $1 млн), счет на 2,265 млн гривен (около $84 тыс.), а также долларовый счет на 84,964 тыс.", - сказал он, добавив, что эти данные базируются на выписках из банка, а также на информации из решений Печерского районного суда Киева об аресте денег.

28 апреля 2017 года стало известно, что суд последней инстанции дал разрешение на конфискацию арестованных около $1,5 млрд. Впоследствии их перечислили в госбюджет. В Генпрокуратуре назвали это "конфискацией денег Януковича".

После этого семь кипрских компаний - держателей облигаций внутреннего государственного займа - обжаловали данное решение суда. 25 мая Апелляционный суд Донецкой области отказался рассматривать поданную адвокатами компаний, якобы связанными с экс-президентом Виктором Януковичем, апелляцию по поводу конфискации средств. 7 июня стало известно, что судья Краматорского городского суда передала решение о конфискации $1,5 млрд в Единый госреестр судебных решений.