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Токио попросил отменить парашютные учения США на острове Окинава

Международная панорама
13 июня, 3:03 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Василий Головнин

В Токио считают опасными такие тренировки

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ТОКИО, 13 июня. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Министерство обороны Японии потребовало отменить парашютно-десантные учения, которые командование американских войск планирует провести в пределах базы ВВС Кадена на острове Окинава. В Токио считают опасными такие тренировки в густонаселенном районе, сообщает  информационное агентство Kyodo.

Американские войска отрабатывают парашютное десантирование в районе базы Кадена с апреля. В конце мая такие тренировки были отменены в ответ на просьбу министра обороны Японии Томоми Инады. Она сослалась тогда на то, что военное командование США в нарушение действующих соглашений намеревалось провести учения без положенного оповещения местных властей за семь дней.

Население Окинавы крайне негативно относится к американским парашютным тренировкам, которые ранее неоднократно приводили к опасным инцидентам. Для таких учений, согласно договоренности от 1996 года, выделен небольшой малонаселенный островок Иэ. Однако военные власти США в последнее время уклоняются от проведения там десантирования, ссылаясь на плохую погоду.

На Окинаве сосредоточено около 70% площади американских военных объектов в Японии, включая крупнейшую за пределами США базу ВВС Кадена. Там размещена также дивизия морской пехоты из состава сил быстрого развертывания.

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