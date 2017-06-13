Китай и Панама установили дипломатические отношения

Бесплатная доставка: ученые выяснили, откуда появляется лес на островах АрктикиВ стране 13 июня, 6:03
ТВ-аудитория шестого матча финала Кубка Стэнли составила 9,5 млн человекСпорт 13 июня, 5:57
"Ъ": МВД и Минтранс не поддержали введение преимуществ для мотоциклистовОбщество 13 июня, 5:38
Путин: США попали в ловушку из-за увлечения идеей своей исключительностиПолитика 13 июня, 4:59
Путин: приватизации в России придали более справедливый характерЭкономика и бизнес 13 июня, 4:58
Путин: США были готовы использовать террористов для дестабилизации РФПолитика 13 июня, 4:35
Путин: договоренность о нерасширении НАТО на Восток нужно было зафиксировать на бумагеПолитика 13 июня, 4:26
Тяжелоатлетку из Норвегии дисквалифицировали на два года за мельдонийСпорт 13 июня, 4:23
Путин рассказал Стоуну об отце, юности и желании работать в КГБОбщество 13 июня, 4:12
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЕКИН, 13 июня. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Китай и Панама объявили об установлении двусторонних дипломатических отношений. Об этом проинформировало агентство Синьхуа.
С соответствующим заявлением выступил панамский президент Хуан Карлос Варела, отмечается в кратком сообщении.
Установление дипломатических отношений с КНР сопровождается разрывом внешнеполитических контактов с Тайванем, который, как неоднократно напоминал МИД КНР, "выступает в качестве неотъемлемой части единого Китая". "Мы разрываем дипломатические связи с Тайванем и прекращаем с ним поддерживать все официальные (межгосударственные) контакты", - говорится в заявлении, опубликованном панамским правительством.
Как отмечают международные обозреватели, данный шаг можно считать победой китайской дипломатии в регионе Центральной Америки, который в обход Пекина поддерживает прочные внешнеполитические контакты с Тайванем.
Установление китайско-панамских отношений опирается на принципы взаимной выгоды, проявление уважения к принципу "одного Китая" и признание Панамой острова Тайвань неотъемлемой частью КНР, сообщил китайский МИД.
"Правительства Китая и Панамы выразили готовность проявлять взаимное уважение к интересам и территориальной целостности противоположной стороны, не вмешиваться во внутренние дела друг друга, - отмечается в заявлении. - КНР и Панама устанавливают дипломатические отношения, которые с момента подписания соответствующего соглашения будут опираться на принципы взаимной выгоды".
В документе подчеркивается, что Тайвань - территория единого Китая. "Панамские власти признали, что в мире существует только один Китай, который управляется единственным правительством - властями КНР. Тайвань же следует считать нашей неотъемлемой территорией, - говорится в заявлении. - Власти Панамы разорвали "дипломатические отношения" с Тайванем и впредь отказываются от поддержания каких-либо официальных контактов с островом. Китайское правительство одобряет такое решение".
Панама наряду со многими государствами Карибского региона входила в число стран, признающих независимость Тайваня. В настоящее время во всем мире их осталось 20. В основном это небольшие государства, которые продолжают развивать дружественные связи с самоуправляемым китайским островом в обмен на финансовую помощь.
Министр иностранных дел КНР Ван И назвал установление китайско-панамских дипломатических отношений важным событием, которое имеет историческое значение.
"Китай и Панама признали друг друга, установив двусторонние дипломатические отношения с момента подписания соответствующей декларации. Это эпохальный момент, открывающий в истории двух стран новую страницу", - приводит сайт китайского МИД слова дипломата.
Ван И подчеркнул, что Панама для Китая - приоритетное государство Латинской Америки. "Китайский народ традиционно относился с дружественным уважением к панамцам. Президент Хуан Карлос Варела и панамское правительство приняли важное политическое решение, которое полностью удовлетворяет основополагающим национальным интересам Панамы", - добавил министр.
Он отметил, что решение властей этой латиноамериканской страны "удовлетворяет требованиям современного развития". Министр добавил, что Пекин приветствует участие Панамы в китайских проектах "Один пояс - один путь".
"Мы неизменно считаем, что принцип "одного Китая" - базовая предпосылка и политическая основа для установления и развития дипломатических отношений между двумя государствами, - заметил Ван И. - Это событие открывает широкие возможности для взаимовыгодного сотрудничества".