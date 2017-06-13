Китай и Панама установили дипломатические отношения

ПЕКИН, 13 июня. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Китай и Панама объявили об установлении двусторонних дипломатических отношений. Об этом проинформировало агентство Синьхуа.

С соответствующим заявлением выступил панамский президент Хуан Карлос Варела, отмечается в кратком сообщении.

Установление дипломатических отношений с КНР сопровождается разрывом внешнеполитических контактов с Тайванем, который, как неоднократно напоминал МИД КНР, "выступает в качестве неотъемлемой части единого Китая". "Мы разрываем дипломатические связи с Тайванем и прекращаем с ним поддерживать все официальные (межгосударственные) контакты", - говорится в заявлении, опубликованном панамским правительством.

Как отмечают международные обозреватели, данный шаг можно считать победой китайской дипломатии в регионе Центральной Америки, который в обход Пекина поддерживает прочные внешнеполитические контакты с Тайванем.

Комментарий МИД КНР

Установление китайско-панамских отношений опирается на принципы взаимной выгоды, проявление уважения к принципу "одного Китая" и признание Панамой острова Тайвань неотъемлемой частью КНР, сообщил китайский МИД.

"Правительства Китая и Панамы выразили готовность проявлять взаимное уважение к интересам и территориальной целостности противоположной стороны, не вмешиваться во внутренние дела друг друга, - отмечается в заявлении. - КНР и Панама устанавливают дипломатические отношения, которые с момента подписания соответствующего соглашения будут опираться на принципы взаимной выгоды".

В документе подчеркивается, что Тайвань - территория единого Китая. "Панамские власти признали, что в мире существует только один Китай, который управляется единственным правительством - властями КНР. Тайвань же следует считать нашей неотъемлемой территорией, - говорится в заявлении. - Власти Панамы разорвали "дипломатические отношения" с Тайванем и впредь отказываются от поддержания каких-либо официальных контактов с островом. Китайское правительство одобряет такое решение".

Панама наряду со многими государствами Карибского региона входила в число стран, признающих независимость Тайваня. В настоящее время во всем мире их осталось 20. В основном это небольшие государства, которые продолжают развивать дружественные связи с самоуправляемым китайским островом в обмен на финансовую помощь.

Историческое значение

Министр иностранных дел КНР Ван И назвал установление китайско-панамских дипломатических отношений важным событием, которое имеет историческое значение.

"Китай и Панама признали друг друга, установив двусторонние дипломатические отношения с момента подписания соответствующей декларации. Это эпохальный момент, открывающий в истории двух стран новую страницу", - приводит сайт китайского МИД слова дипломата.

Ван И подчеркнул, что Панама для Китая - приоритетное государство Латинской Америки. "Китайский народ традиционно относился с дружественным уважением к панамцам. Президент Хуан Карлос Варела и панамское правительство приняли важное политическое решение, которое полностью удовлетворяет основополагающим национальным интересам Панамы", - добавил министр.

Он отметил, что решение властей этой латиноамериканской страны "удовлетворяет требованиям современного развития". Министр добавил, что Пекин приветствует участие Панамы в китайских проектах "Один пояс - один путь".

"Мы неизменно считаем, что принцип "одного Китая" - базовая предпосылка и политическая основа для установления и развития дипломатических отношений между двумя государствами, - заметил Ван И. - Это событие открывает широкие возможности для взаимовыгодного сотрудничества".