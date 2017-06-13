Еврокомиссар: позиции Мэй после выборов ослабли, возможен более мягкий Brexit

БЕРЛИН, 13 июня. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам, налогообложению и таможенному союзу Пьер Московиси рассчитывает на более мягкий Brexit (выход Великобритании из ЕС) в свете исхода парламентских выборов в Соединенном Королевстве. Об этом он заявил в интервью изданиям медиагруппы Funke.

"Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин, который выступает за более мягкий Brexit, набрал намного больше голосов, чем ожидалось, а позиции (премьер-министра Великобритании Терезы) Мэй, которая хочет жесткого Brexit, ослабли", - указал еврокомиссар. По его мнению, результаты выборов "могут оказать влияние на дух переговоров о выходе страны из ЕС".

Отвечая на вопрос, считает ли он возможным отказ британцев от Brexit, Московиси отметил, что "в настоящее время это не представляется вероятным". "Но как называется один из фильмов о Джеймсе Бонде? "Никогда не говори "никогда", - добавил он.

Консервативная партия одержала победу на состоявшихся в четверг в Великобритании досрочных всеобщих парламентских выборах, но потеряла абсолютное большинство в Вестминстере. Тори смогли получить 318 мест в 650-местной Палате общин, где для правящего большинства необходимо минимум 326 мест. Лейбористская партия, напротив, впервые с 1997 года смогла улучшить свои позиции в парламенте, проведя в Палату общин 262 депутата, что на 30 мандатов больше, чем по итогам выборов в 2015 году.