НПО в Венгрии обяжут раскрывать источники зарубежного финансирования

ВЕНА, 13 июня. /ТАСС/. Парламент Венгрии одобрил законопроект, обязывающий неправительственные организации (НПО) раскрывать информацию об источниках своего финансирования из-за рубежа. Об этом сообщает агентство Reuters.

В соответствии с документом, подготовленным правящей партией "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз", такие организации должны регистрироваться и обнародовать поступающие из-за рубежа средства. Цель данной законодательной меры - добиться большей транспарентности в работе НПО. Они будут обязаны оповещать государство о значительных зарубежных финансовых субсидиях.

Как заявил ранее глава парламентской фракции, заместитель председателя правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" Лайош Коша, если такие организации не будут раскрывать свои зарубежные источники финансирования, "они не смогут продолжить работу". "Венгры должны знать, превышает ли зарубежное финансирование НПО 5-10% их бюджета", - отметил Коша.

По данным венгерских СМИ, многие неправительственные организации в Венгрии финансируются американским миллиардером Джорджем Соросом.