Власти КНДР отпустили американского студента, приговоренного к 15 годам тюрьмы

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ВАШИНГТОН, 13 июня. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Власти КНДР приняли решение освободить американского студента Отто Фредерика Вомбиера, ранее приговоренного судом к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона.
По его словам, сейчас Вомбиер направляется в Соединенные Штаты.
В прошлом году американский студент Отто Фредерик Вомбиер был приговорен Верховным судом КНДР к 15 годам тюремного заключения с отбыванием наказания в исправительно-трудовой колонии. Его обвинили в попытке "подорвать единство корейского народа". Студент прибыл в КНДР 25 декабря 2015 года из Пекина в составе туристической группы. Ночью 1 января, как было установлено, он пробрался в служебное помещение предназначенной для иностранных туристов гостиницы и сорвал со стены вывешенный там корейский политический плакат. Вомбиер признал свою вину.