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Власти КНДР отпустили американского студента, приговоренного к 15 годам тюрьмы

Международная панорама
13 июня, 16:47 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин

Отто Фредерика Вомбиера обвиняли в попытке "подорвать единство корейского народа" за то, что тот сорвал со стены гостиницы корейский политический плакат

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Отто Фредерик Вомбиер

Отто Фредерик Вомбиер

© AP Photo/Kim Kwang Hyon

ВАШИНГТОН, 13 июня. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Власти КНДР приняли решение освободить американского студента Отто Фредерика Вомбиера, ранее приговоренного судом к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

По его словам, сейчас Вомбиер направляется в Соединенные Штаты.

В прошлом году американский студент Отто Фредерик Вомбиер был приговорен Верховным судом КНДР к 15 годам тюремного заключения с отбыванием наказания в исправительно-трудовой колонии. Его обвинили в попытке "подорвать единство корейского народа". Студент прибыл в КНДР 25 декабря 2015 года из Пекина в составе туристической группы. Ночью 1 января, как было установлено, он пробрался в служебное помещение предназначенной для иностранных туристов гостиницы и сорвал со стены вывешенный там корейский политический плакат. Вомбиер признал свою вину.

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