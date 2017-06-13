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СМИ: Ирак выступил против ограничительных мер в отношении Катара

Международная панорама
13 июня, 19:28 UTC+3 ЭЛЬ-КУВЕЙТ /Корр. ТАСС, Павел Прокофьев

Премьер Ирака заявил, что страна "против блокады любого государства Залива, даже если не согласен с ней"

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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 13 июня. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Правительство Ирака выступает против блокады Катара, введенной рядом арабских государств. С таким заявлением выступил премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади.

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"Ирак против блокады любого государства Залива, даже если не согласен с ней (страной, против которой введены меры, - прим. ТАСС)", - приводит высказывания аль-Абади телеканал "Ас-Сумария".

Глава иракского правительства подтвердил также, что направится 14 июня в Саудовскую Аравию, где встретится с королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, указав при этом, что визит "не имеет отношения к кризису в Заливе".

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания и Джибути понизили уровень дипломатического представительства. Ряд стран заявил о принятии серии других мер, в том числе о прекращении морского и авиасообщения, высылке дипломатов и подданных Катара.

В Катаре назвали обвинения в поддержке экстремистов голословными и заявили, что внешняя политика эмирата не претерпит изменений.

Ранее аль-Абади заявлял, что Багдад не является частью спора, возникшего между Дохой и другими арабскими странами, сохраняет хорошие отношения со всеми государствами. При этом президент республики Фуад Маасум подтвердил сегодня в интервью газете "Аль-Хаят" готовность Ирака выступить посредником в урегулировании дипломатического скандала.

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