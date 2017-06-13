Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.06:
$ 56.91
€ 63.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тиллерсон: США могут вскоре начать вводить санкции против тех, кто ведет дела с КНДР

Международная панорама
13 июня, 19:47 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов

По словам госсекретаря США, Вашингтон предупредил своих зарубежных партнеров о готовности действовать самостоятельно в целях увеличения экономического давления на КНДР

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 13 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. США решают вопрос о том, следует ли переходить к систематическому применению односторонних санкций в отношении тех иностранных физических и юридических лиц, которые продолжают вести дела с КНДР, невзирая на решения Совета Безопасности ООН и призывы Вашингтона. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Мы находимся на том этапе, когда движемся к следующим усилиям (решая вопрос) о том, придется ли нам по существу начинать предпринимать вторичные действия, так как страны, которым мы передали информацию, либо не готовы, либо не способны сделать этого (то есть резко ограничить деловые связи с Пхеньяном - прим. корр. ТАСС)", - сказал Тиллерсон, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената США.

По его словам, правительство США предупредило своих зарубежных партнеров о том, что оно "готово самостоятельно" действовать в целях увеличения экономического давления на КНДР, если те не предпримут усилия, которых добивается Вашингтон.

В связи с этим у госсекретаря США поинтересовались, поддерживает или нет американская администрация идею введения "глобального эмбарго" на поставку КНДР топлива и энергоресурсов. Тиллерсон в ответ сказал, что "двумя основными поставщиками (КНДР - прим. корр. ТАСС) являются Китай и Россия". Между тем исторически позиции Москвы и Пекина заключались в том, что Россия и КНР не поддерживают подобные инициативы, напомнил руководитель внешнеполитического ведомства США.

Он не отрицал, что Пекин после личной встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина делает "видимые шаги" в целях ограничения торгово-экономических связей с Пхеньяном. Исполнительная ветвь власти США действительно может это подтвердить, подчеркнул Тиллерсон. Тем не менее Вашингтон ведет с Пекином "обсуждения относительно институтов внутри Китая", продолжающих взаимодействовать с Пхеньяном, невзирая на ограничительные меры, введенные Советом Безопасности ООН, добавил госсекретарь США.

По его словам, на будущей неделе состоится новый раунд "диалога высокого уровня" между США и Китаем. И вопрос о санкциях и дальнейших шагах в отношении КНДР будет для США первым номером в повестке дня этих переговоров, сообщил Тиллерсон.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Тиллерсон, Рекс
Страны
США КНДР Китай Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Скачки на приз президента
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На третьем энергоблоке Чернобыльской АЭС произошло задымление
2
Путин: договоренность о нерасширении НАТО на Восток нужно было зафиксировать на бумаге
3
Иностранные журналисты считают, что мир должен узнать правду о Крыме
4
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
5
"Прямая линия" с Путиным: как задать вопрос президенту
6
На Кубани погиб известный скульптор, автор памятника Кубанскому казачеству
7
Собянин назвал акцию оппозиции на Тверской улице подлой провокацией
Темы дня
Загрузка...
Реклама