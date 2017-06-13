Тиллерсон: США могут вскоре начать вводить санкции против тех, кто ведет дела с КНДР

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ВАШИНГТОН, 13 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. США решают вопрос о том, следует ли переходить к систематическому применению односторонних санкций в отношении тех иностранных физических и юридических лиц, которые продолжают вести дела с КНДР, невзирая на решения Совета Безопасности ООН и призывы Вашингтона. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
"Мы находимся на том этапе, когда движемся к следующим усилиям (решая вопрос) о том, придется ли нам по существу начинать предпринимать вторичные действия, так как страны, которым мы передали информацию, либо не готовы, либо не способны сделать этого (то есть резко ограничить деловые связи с Пхеньяном - прим. корр. ТАСС)", - сказал Тиллерсон, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената США.
По его словам, правительство США предупредило своих зарубежных партнеров о том, что оно "готово самостоятельно" действовать в целях увеличения экономического давления на КНДР, если те не предпримут усилия, которых добивается Вашингтон.
В связи с этим у госсекретаря США поинтересовались, поддерживает или нет американская администрация идею введения "глобального эмбарго" на поставку КНДР топлива и энергоресурсов. Тиллерсон в ответ сказал, что "двумя основными поставщиками (КНДР - прим. корр. ТАСС) являются Китай и Россия". Между тем исторически позиции Москвы и Пекина заключались в том, что Россия и КНР не поддерживают подобные инициативы, напомнил руководитель внешнеполитического ведомства США.
Он не отрицал, что Пекин после личной встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина делает "видимые шаги" в целях ограничения торгово-экономических связей с Пхеньяном. Исполнительная ветвь власти США действительно может это подтвердить, подчеркнул Тиллерсон. Тем не менее Вашингтон ведет с Пекином "обсуждения относительно институтов внутри Китая", продолжающих взаимодействовать с Пхеньяном, невзирая на ограничительные меры, введенные Советом Безопасности ООН, добавил госсекретарь США.
По его словам, на будущей неделе состоится новый раунд "диалога высокого уровня" между США и Китаем. И вопрос о санкциях и дальнейших шагах в отношении КНДР будет для США первым номером в повестке дня этих переговоров, сообщил Тиллерсон.