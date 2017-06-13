Юриста Трампа вызвали повесткой в Конгресс на 5 сентября

НЬЮ-ЙОРК, 13 июня. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Личный юрисконсульт президента США Майкл Коэн подтвердил получение повестки для дачи показаний спецкомитету по разведке Палаты представителей Конгресса США. Это заседание намечено на 5 сентября и будет посвящено разбирательству данных о якобы имевшем место сговоре между командой Дональда Трампа и Россией, сообщило агентство Bloomberg.

Оно ссылается на информацию, полученную от Коэна. Однако в данном комитете нижней палаты Конгресса сведения о дате заседания не подтверждают. "Я не говорю о подробностях нашей работы", - заявил член комитета по разведке Майкл Конуэй (республиканец от штата Техас). Аналогично высказался и его коллега Том Руни (республиканец от штата Флорида), которому поручено в рамках разбирательства брать показания у лиц, вызванных повесткой.

31 мая спецкомитет по разведке Палаты представителей Конгресса объявил о решении вызвать Коэна, а также бывшего помощника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна. В совместном заявлении Конуэй и старший демократ комитета Адам Шифф уточнили, что речь идет о "проводимом расследование активных действий России во время предвыборной кампании в 2016 году".

Федеральное бюро расследований (ФБР) США ведет расследование по поводу утверждений о якобы имевших место попытках российского правительства повлиять на президентские выборы 2016 года, а также связанных с этим вопросов. Параллельно разбирательства на эту тему ведут спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США. В середине мая минюст США объявил о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера специальным прокурором для расследования предполагаемого вмешательства РФ в выборы. Это решение поддержали многие республиканцы и демократы в Конгрессе США.

Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также опровергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.