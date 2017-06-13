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Буту грозит наказание за разговор с журналистом, не имеющим на это разрешение

Международная панорама
13 июня, 21:29 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин

Осужденный в США россиянин может понести наказание в виде увеличения срока заключения или перевода на режим содержания в изоляторе

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НЬЮ-ЙОРК, 13 июня. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Дисциплинарное разбирательство начато в отношении Виктора Бута за разговор по телефону с журналистом российского телеканала RT, который не имеет разрешение на общение с отбывающим тюремный срок в США россиянином. Как сообщил корреспонденту ТАСС адвокат россиянина Алексей Тарасов, Бут может понести наказание в виде увеличения срока заключения или перевода на режим содержания в изоляторе.

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По его словам, упомянутый разговор по телефону был одобрен администрацией тюрьмы Мэрион (штат Иллинойс) и "состоялся 5 мая текущего года".

"Дисциплинарное разбирательство было отдано в производство 22 мая", - уточнил Тарасов. Он выразил надежду, что при разбирательстве будет учтено отсутствие злого умысла со стороны Бута и сурового наказания удастся избежать.

Бут был задержан в 2008 году в столице Таиланда на основании ордера, выданного местным судом по запросу США. Против него выдвинули обвинение в незаконных поставках оружия группировке "Революционные вооруженные силы Колумбии", которая считается в США террористической организацией. В 2010 году Бута экстрадировали в США. В апреле 2012 года он был приговорен к 25 годам тюрьмы и денежному штрафу в размере $15 млн.

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