Путин и наследный принц Абу-Даби обсудили обострение ситуации вокруг Катара

Сборная Чили проиграла команде Румынии в товарищеском футбольном матчеСпорт 13 июня, 22:55
Татарская кухня и богатырские эстафеты: чем Казань удивит гостей Кубка конфедерацийСпорт 13 июня, 22:47
Хоккеист Азеведо продлил контракт с "Ак Барсом"Спорт 13 июня, 22:37
Министр юстиции США отверг информацию о связях с РоссиейМеждународная панорама 13 июня, 22:30
Сборная Мексики по футболу прибыла в Казань для участия в Кубке конфедерацийСпорт 13 июня, 22:26
Капризов признан лучшим молодым игроком по версии Европейской хоккейной ассоциацииСпорт 13 июня, 22:15
ЦСКА сделал предложение по контракту Теодосичу и ждет ответа от баскетболистаСпорт 13 июня, 22:02
Итудис: баскетболисты ЦСКА провели выдающийся сезон в Единой лиге ВТБСпорт 13 июня, 21:50
СМИ: футболист "Спартака" Таски перейдет в "Трабзонспор" 17 июняСпорт 13 июня, 21:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби, заместитель Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед Аль Нахайян обсудили по телефону обострение ситуации вокруг Катара, в ходе разговора стороны выразили заинтересованность в поиске путей разблокирования кризиса. Об этом сообщила во вторник пресс-службе Кремля.
"Обсуждалось обострение ситуации вокруг Катара, усугубляющее и без того тяжелое положение во всем ближневосточном регионе. Выражена взаимная заинтересованность в поиске путей разблокирования кризиса", - говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, разговор состоялся по инициативе эмиратской стороны.
Также стороны констатировали "успешную реализацию достигнутых в ходе недавней встречи Владимира Путина с Мухаммедом Аль Нахайяном в Москве договоренностей, касающихся расширения комплекса российско-эмиратских связей и наращивания взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной и других сферах".