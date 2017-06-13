Путин и наследный принц Абу-Даби обсудили обострение ситуации вокруг Катара

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби, заместитель Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед Аль Нахайян обсудили по телефону обострение ситуации вокруг Катара, в ходе разговора стороны выразили заинтересованность в поиске путей разблокирования кризиса. Об этом сообщила во вторник пресс-службе Кремля.

"Обсуждалось обострение ситуации вокруг Катара, усугубляющее и без того тяжелое положение во всем ближневосточном регионе. Выражена взаимная заинтересованность в поиске путей разблокирования кризиса", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, разговор состоялся по инициативе эмиратской стороны. Также стороны констатировали "успешную реализацию достигнутых в ходе недавней встречи Владимира Путина с Мухаммедом Аль Нахайяном в Москве договоренностей, касающихся расширения комплекса российско-эмиратских связей и наращивания взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной и других сферах".