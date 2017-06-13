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Путин и наследный принц Абу-Даби обсудили обострение ситуации вокруг Катара

Международная панорама
13 июня, 22:23 дата обновления: 13 июня, 22:25 UTC+3

Разговор состоялся по инициативе эмиратской стороны

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби, заместитель Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед Аль Нахайян обсудили по телефону обострение ситуации вокруг Катара, в ходе разговора стороны выразили заинтересованность в поиске путей разблокирования кризиса. Об этом сообщила во вторник пресс-службе Кремля.

"Обсуждалось обострение ситуации вокруг Катара, усугубляющее и без того тяжелое положение во всем ближневосточном регионе. Выражена взаимная заинтересованность в поиске путей разблокирования кризиса", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, разговор состоялся по инициативе эмиратской стороны.

Также стороны констатировали "успешную реализацию достигнутых в ходе недавней встречи Владимира Путина с Мухаммедом Аль Нахайяном в Москве договоренностей, касающихся расширения комплекса российско-эмиратских связей и наращивания взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной и других сферах".

 
 
 
 
 
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