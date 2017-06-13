Мэй назвала продуктивными переговоры консерваторов с североирландскими юнионистами

ПАРИЖ, 13 июня. /ТАСС/. Британский премьер-министр Тереза Мэй полагает, что переговоры между правящей в Великобритании Консервативной партией и Демократической юнионистской партией (ДЮП) Северной Ирландии по поводу заключения соглашения о поддержке при голосовании в парламенте ведутся в конструктивном ключе. Об этом она сообщила в Париже по завершении переговоров с президентом Франции Эмманюэлем М

акроном.

"Это продуктивные переговоры, цель которых - гарантировать с помощью ДЮП стабильность британскому правительству. Сейчас критически важный момент, на следующей неделе мы начинаем переговоры по Brexit, и эта стабильность важна", - сказала Мэй.

Британский премьер заверила, что союз Консервативной партии и юнионистов не приведет к срыву "Соглашения Страстной пятницы", как того опасается основной оппонент протестантов из ДЮП - республиканская партия Шинн фейн, объединяющая католическую общину Ольстера. "Мы как правительство продолжаем быть абсолютно непоколебимы в нашей приверженности "Соглашению Страстной пятницы" и последовавшими за ней договоренностям. Мы продолжаем работать со всеми партиями в Северной Ирландии и с правительством Республики Ирландия для того, чтобы гарантировать выполнение этого соглашения", - сказала Мэй.

В 1998 году при участии властей Великобритании и Республики Ирландия было заключено Белфастское соглашение, известное как "Соглашение Страстной пятницы". Оно предусматривало отказ Лондона от прямого правления в регионе и передачу власти в нем местным органам самоуправления, созданным на коалиционной основе. Соглашение позволило установить хрупкое политическое равновесие в Северной Ирландии и положить конец трем десятилетиям кровавых столкновений протестантов и католиков, монархистов и республиканцев, противников и сторонников независимости региона от Великобритании.

Проходящие сейчас в Лондоне переговоры понадобились после того, как на выборах 8 июня консерваторы, завоевав 318 мест в 650-местной Палате общин, лишились парламентского большинства. Такой исход голосования существенно ослабил позиции Терезы Мэй. Ей пришлось заручиться обещаниями поддержки со стороны имеющей 10 мандатов ДЮП, чтобы путем политического союза с этой партией достичь требуемого большинства в 326 мест, необходимого для принятия решений в законодательном органе власти. Это обстоятельство позволило Мэй получить у королевы Елизаветы II мандат на формирование нового правительства.