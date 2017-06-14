Times: Филип Хаммонд поборется за сохранение членства Великобритании в таможенном союзе

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Министр финансов Великобритании Филип Хаммонд готов возглавить борьбу внутри правительства Великобритании за сохранение членства страны в таможенном союзе ЕС. Об этом пишет издание Times.

По данным источников газеты, Хаммонд считает, что члены кабинета должны пересмотреть решение встать на путь независимой торговой политики и, таким образом, пойти по пути более мягкого Brexit (выход Великобритании из ЕС). Отмечается, что попытки возобновить переговоры о продолжении членства Соединенного Королевства в таможенном союзе будут встречены сопротивлением со стороны, в частности, министра иностранных дел Бориса Джонсона и министра внешней торговли Лиама Фокса. Однако, по мнению одного из источников, Хаммонд обладает хорошими шансами заручиться поддержкой новой главы секретариата кабинета министров Дэмиана Грина.

На прошедших 8 июня в Великобритании досрочных парламентских выборах Консервативная партия во главе с премьер-министром Великобритании Терезы Мэй одержала победу, однако потеряла парламентское большинство в 326 депутатских мандатов. Тори набрали лишь 318 мандатов, что привело к необходимости формирования правительства меньшинства. В этой связи местные СМИ стали писать о том, что Мэй придется смягчить позицию по Brexit, приняв в расчет мнения членов партии, которые выступают против планов выхода из ЕС по жесткому сценарию.

В январе Тереза Мэй представила сценарий жесткого Brexit, который предусматривает выход страны из общего рынка и таможенного союза ЕС. Также не исключено, что Великобритания покинет ЕС без соглашения, если переговорщики из Брюсселя не пойдут навстречу британскому правительству.