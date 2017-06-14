Трамп не намерен отстранять Мюллера от расследования по РФ

ВАШИНГТОН, 14 июня. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Президент США Дональд Трамп не намерен освобождать бывшего главу ФБР Роберта Мюллера от должности специального прокурора по расследованию дела о приписываемом России вмешательстве в американские президентские выборы. Об этом заявила во вторник первый заместитель пресс-секретаря Сара Хакаби-Сандерс, беседуя на борту президентского самолета с журналистами, сопровождающими главу американской администрации.

"Хотя президент имеет на это право, он не намерен этого делать", - отметила она, отвечая на вопросы журналистов. Во вторник информацию об отставке распространил телеканал PBS со ссылкой на друга президента США Кристофера Радди, главу компании Newsmax Media, которой принадлежит ряд СМИ консервативного направления.

По его словам, возможной причиной для увольнения Мюллера может стать конфликт интересов, так как, по его словам, юридическая компания, в которой работал бывший глава ФБР, представляет интересы членов семьи Трампа. Кроме того, по данным Радди, Трамп рассматривал возможность назначения Мюллера на пост главы ФБР и провел встречу с ним за несколько дней до того, как тот был назначен спецпрокурором. При этом друг Трампа считает, что американский лидер не должен увольнять Мюллера.

ФБР ведет расследование по поводу сообщений о приписываемых России попытках повлиять на президентские выборы 2016 года. В середине мая Минюст США объявил о назначении бывшего директора ФБР Мюллера специальным прокурором для координации этого разбирательства. Параллельно расследования на эту тему ведут специальные комитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США.

Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также опровергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.