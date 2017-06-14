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СМИ: самолет с освобожденным КНДР американским студентом приземлился в США

Международная панорама
14 июня, 6:26 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков

Самолет с находящимся в состоянии комы 22-летним Отто Фредериком Вомбиером приземлился в аэропорту Цинциннати

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НЬЮ-ЙОРК, 14 июня. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Самолет с американским студентом Отто Фредериком Вомбиером, который ранее был освобожден властями КНДР, прибыл в США. Об этом сообщило во вторник агентство Associated Press (AP).

По его данным, самолет с находящимся в состоянии комы 22-летним студентом на борту приземлился в аэропорту Цинциннати (штат Огайо). Оттуда Вомбиера должны доставить в больницу.

В прошлом году американец был приговорен Верховным судом КНДР к 15 годам тюремного заключения с отбыванием наказания в исправительно-трудовой колонии. Его обвинили в попытке "подорвать единство корейского народа".

Студент прибыл в КНДР 25 декабря 2015 года из Пекина в составе туристической группы, а ночью 1 января он пробрался в служебное помещение предназначенной для иностранных туристов гостиницы и сорвал со стены вывешенный там политический плакат. Вомбиер признал свою вину.

США и КНДР не имеют дипломатических отношений. Между двумя странами многие годы сохраняются напряженные отношения. Интересы Вашингтона в Пхеньяне представляет посольство Швеции.

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