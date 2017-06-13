WP: освобожденный в КНДР студент из США находится в коме

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ВАШИНГТОН, 13 июня. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Американский студент, 22-летний Отто Фредерик Вомбиер, который ранее был освобожден властями КНДР, находится в состоянии комы. Об этом сообщила газета Washington Post со ссылкой на родителей молодого человека.
По данным издания, Вомбиер будет эвакуирован через американскую военную базу в Саппоро в Японии, после чего его доставят в его родной город Цинциннати (штат Огайо). Причем, как отмечает газета, речь идет именно о медицинской эвакуации. "Вомбиер находится в коме больше года, с момента своего последнего появления на публике во время судебного заседания в Пхеньяне в марте 2016 года", - говорится в тексте статьи.
"Сейчас мы относимся к этому так, как будто он попал в аварию. Этим вечером мы увидим нашего сына Отто", - сказал его отец Фред Вомбиер.
В 2016 году Вомбиер был приговорен Верховным судом КНДР к 15 годам тюремного заключения с отбыванием наказания в исправительно-трудовой колонии. Его обвинили в попытке "подорвать единство корейского народа". Студент прибыл в КНДР 25 декабря 2015 года из Пекина в составе туристической группы. Ночью 1 января, как было установлено, он пробрался в служебное помещение предназначенной для иностранных туристов гостиницы и сорвал со стены вывешенный там корейский политический плакат. Вомбиер признал свою вину
13 b.yz госсекретарь США Рекс Тиллерсон объявил, что Госдепартамент добился освобождения американца. В ведомстве также работают над возвращением трех других граждан США, которые, как предполагается, удерживаются в КНДР.
США и КНДР не имеют дипломатических отношений. Между двумя странами многие годы сохраняются напряженные отношения. Интересы Вашингтона в Пхеньяне представляет посольство Швеции.