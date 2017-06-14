Глава крупного китайского холдинга Anbang стал фигурантом расследования

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 14 июня. /Корр. ТАСС Александр Зюзин/. Китайский миллиардер У Сяохуэй, возглавляющий страховую и инвестиционную группу компаний Anbang Insurance, стал фигурантом расследования и задержан для допросов. Об этом сообщила газета South China Morning Post.

"Председатель Anbang Insurance временно не способен выполнять свои функции по личным причинам. Он делегировал другим старшим должностным лицам компании управление бизнесом, который продолжает работать в нормальном режиме", - говорится в опубликованном кратком заявлении холдинга. Тем самым, там косвенно подтвердили наличие серьезных проблем у влиятельного магната, который женат на внучке покойного "архитектора китайских реформ" Дэн Сяопина и имеет тесные связи с высокопоставленными членами Компартии.

По сведениям источников газеты, У Сяохуэй некоторое время назад оказывал содействие властям в некоем расследовании, однако после допросов всякий раз возвращался домой или в офис. С конца прошлой недели он окончательно пропал и, по всей видимости, был задержан.

"Если слухи об аресте подтвердятся, это не окажет мгновенного воздействия целиком на страховой сектор, но поставит под сомнение способность Anbang оставаться ведущим игроком на рынке слияний и поглощений за рубежом", - отметил один из базирующихся в Шанхае финансовых аналитиков Брок Сильверс.

В конце 2014 года китайский страховой холдинг приобрел отель Waldorf Astoria в Нью-Йорке за $1,95 млрд. В текущем году, по сообщениям ряда американских СМИ, он вел переговоры о приобретении части небоскреба на Пятой авеню у фирмы Джареда Кушнера - зятя президента США Дональда Трампа. Однако сделка не состоялась.

Как отмечают наблюдатели, набирающая обороты в Китае антикоррупционная кампания в настоящее время затронула и финансовый сектор. В мае по подозрению в злоупотреблениях был снят с должности глава комитета по контролю и управлению страхованием КНР Сян Цзюньбо. В конце января в Гонконге был задержан и увезен для допросов на материк китайский миллиардер Сяо Цзяньхуа, который имел тесные финансовые связи с политической элитой КНР. С тех пор о нем ничего не было слышно.